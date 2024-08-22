Михавко: Игроки Зальцбурга хорошо подготовлены в физическом плане, и нам было нелегко

Защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" (0:2).﻿

- Тарас, какие эмоции? Наверное, обидно проигрывать со счетом 0:2, учитывая, что моменты забить у нас также были?

- Да, конечно, обидно, что пропустили, хотя могли забивать, у нас тоже были хорошие моменты. Но, к сожалению, такой результат. Тем не менее, не опускаем руки, потому что есть еще ответный матч, будем готовиться, анализировать допущенные ошибки, и все будет хорошо. Это лишь первый тайм в нашем противостоянии с "Зальцбургом", второй матч будет в Австрии. Подойдем к нему в хорошем настроении, проанализируем все и будем играть.

- В первом тайме "Зальцбург" старался быстро переходить из обороны в атаку, после перерыва этих атак было меньше, в том числе тебе удалось в нескольких моментах "перекусить" соперников. Насколько сложно было действовать индивидуально против футболистов "Зальцбурга"?

- Конечно, у "Зальцбурга" хорошая команда, они держали темп и было нелегко. Но мы знали, что так будет, поскольку это матч плей-офф Лиги чемпионов, и здесь все команды хорошего уровня. Поэтому, мы готовились, но, к сожалению, так случилось, что пропустили обидный мяч в первом тайме, и это, конечно, повлияло на нас. Рук не опускали, хотели забить, и на второй тайм выходили с мыслями, что нужно забивать и как минимум сравнивать счет. Но получилось так, что назначили пенальти наши ворота, и это снова ударило по нам в психологическом плане. Тем не менее, все равно хотели забить гол, стремились к этому, но, к сожалению, не удалось. Думаю, у нас еще все впереди, есть ответный матч, поэтому будем стремиться получить положительный результат для себя.

- "Динамо" старалось забить, много угловых подавали, Попов попал в стойку после подачи от флажка, еще создавали моменты. Было ли трудно действовать против "Зальцбурга" на втором этаже?

- Не то, чтобы тяжело. Просто у них хорошая команда, футболисты хорошо подготовлены в физическом плане, и нам было нелегко - это точно. Мы знали, что они играют в таком стиле, но, если честно, было нелегко.

- Если в первом тайме был ливень, то во втором осадки прекратились. Насколько это повлияло на игру в целом и на переходы из обороны в атаку в частности?

- Конечно, это влияло на нашу игру, но условия одинаковы для обеих команд, поэтому на что-то жаловаться нет смысла.

- "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов все первые матчи проводит на домашней арене. Сегодня на стадионе присутствовали почти восемь тысяч зрителей. Насколько чувствовалась их поддержка?

- Мы чувствовали эту поддержку, каждую минуту, и спасибо болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали нас. Также, конечно, искренняя благодарность Вооруженным Силам Украины, без которых мы не смогли бы здесь играть, - резюмировал Михавко.