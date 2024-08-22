Когда уходит поезд. Акценты на игре Динамо с Зальцбургом

Пытался вспомнить, было ли такое, чтобы, проиграв в два мяча на своем поле, наша команда сумела затем отыграться в гостях. Не удалось, а искать в интернете нет настроения. Впрочем, мечтать о таком в Зальцбурге вряд ли имеет смысл. Эту фору нам не отыграть, этот поезд в Лигу чемпионов уже ушел. Разве не слышен стук колес?

Вместе с тем, если воспринимать действительность адекватно, то грустить особенно не о чем. Подтверждением чему служит общий тон ваших комментариев к отчету о матче, на удивление спокойный и рассудительный. Ну, кое-кто, как водится, ищет стрелочников, не без этого. Основной же лейтмотив: обидно, зато не стыдно.

Поддержу общество. Третий и решающий барьер нам оказался не под силу. Момент истины свершился, и очевидное нарисовалось со всей неотвратимостью: путь “Динамо” лежит в Лигу Европы. И сожалеть об этом должны лишь в клубе, с точки зрения финансов. А нам хождение по мукам ни к чему, костюм выбран по размеру.

При этом, худо-бедно, удалось сохранить лицо. По крайней мере, пока. И не слишком заморачиваясь на табло - в кои веки, народ в большинстве своем остался удовлетворен игрой команды, невзирая на ее поражение с не оставляющим надежд счетом. И я с чистой совестью присоединяюсь ко всем комплиментам Шовковскому.

Да, по состоянию на сегодня это лучшая команда Украины, и это ее потолок. Возможно, “Шахтер” приподымет планку и убедит в другом, но это будет осенью. Если будет. А пока наш максимум выглядит именно так. Не трагедией вылета из главного турнира Европы, а надеждой на достойное продолжение участия в евросезоне.

Футбола в Люблине было достаточно, а второй тайм был на него, можно сказать, богат. В условной разведке, но отнюдь не скучной, прошли полчаса матча, которые завершились первым голевым моментом и пропущенным нами мячом. Жена только развела руками и в недоумении воззрилась на меня. Сам не хочу - что: не надо?

Гол с пенальти через пять минут после возобновления игры фактически подвел под ней черту. Наши реальные шансы на взятие ворот начались лишь сразу после этого и все четыре не увенчались успехом. Накрытые и заблокированные полумоменты в исполнении тех, кого принято винить в неудаче, не в счет.

У “Зальцбурга” насчитал на одну голевую возможность больше. Согласно элементарной логике, поединок должен был бы завершиться вничью. Скорее где-то 1:1. Но разницу в футбольном мастерстве определяет именно реализация моментов. Маемо те, шо маемо. И сделали столько, сколько можем и умеем.

Особняком стоит штанга, в которую на 83-й минуте пробил Попов. Это был потенциальный гол престижа, оставлявший нам право на мечту о победе на выезде и продолжение борьбы. Вот здесь да, именно не повезло. Но только здесь. Потому что в остальном имело место превосходство соперника в классе. В ключевых эпизодах.

Поэтому странно было читать о том, что такого соперника можно и нужно побеждать. Наверное, можно - если повезет, как в Глазго, или сыграть на пределе сил. Да мало ли, в футболе всякое бывает. Но так чтобы нужно - для этого нужно лучше играть. Увы, уровень конкуренции в УПЛ нынче не позволяет этим игрокам достичь большего.

Безусловным героем матча стал Йео, инициировавший оба гола в наши ворота. В составе “Динамо” я увидел лишь двух человек, претендовавших на главные роли более одного раза: Бущана, дважды выручавшего вскоре после пропущенных мячей, и Шапаренко (пас Брагару и наш последний удар под занавесочку).

Да, обидно. Но не за какой-то нефарт в отдельных случаях - за то, что поначалу, казалось бы, держа фасон и смотрясь довольно конкурентно, мы играли вроде как лучше, а получилось как всегда. Потому что играть лучше, чем “Динамо” Луческу и условный “Кривбасс” для Лиги чемпионов недостаточно.

А большего мы сегодня, к сожалению, не стоим. Но и стыдиться нечего. Проклятая война свела наш футбол к объективному минимуму. Максимум которого, на данный момент времени, и продемонстрировала вчера команда Шовковского. И болеть за нее не было стыдно. И страну она не опозорила, как умела, но играла в футбол.

Но можно я пропущу ответный матч? Парадокс: позиционируя себя любителем Игры, принципиально не смотрю игры, не имеющие турнирного значения. А, на мой взгляд, в Зальцбурге будет бег по рельсам вдогонку за уходящим поездом - результат двухматчевой дуэли уже определен. Вы спросите: а как же “Партизан”? Это вам не это.

Тоски мне и без того хватает. А вы смотрите, коль собирались. И дай вам Бог дождаться небывалого чуда, а потом хором макать неверующего Юрича. Ему уже не привыкать, кстати. Дней десять назад так лажанулся с определением мест в таблице УПЛ - до сих пор краска с лица не сошла. Как говорится, и про старуху бывает порнуха.

А “Динамо” - удачи! Как и “Кривбассу”, которому она понадобится ну никак не в меньшей мере. О его противостоянии с “Бетисом” предлагаю пообщаться уже по сумме двух встреч. Если, конечно, будет о чем говорить.

Фото - пресс-служба ФК "Динамо" (Киев)