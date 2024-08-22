Федорчук: У Зальцбурга не знаешь, от кого ждать прорыва, это тактика, которую демонстрируют наши ВСУ

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своим впечатлением о матче плей-офф раунда Лиги чемпионов Динамо - Зальцбург 0:2.

– Киевляне создали ряд моментов, но ни один так и не реализовали. Соответствует ли счет игре?

– Если объективно, то мы по игре однозначно на гол наиграли, но Зальцбург – на два. Динамо выглядело очень ярко, но без форварда ожидать забитых мячей очень тяжело.

Интересно, что после двух забитых мячей Зальцбург произвел замены и уже доигрывал игру, имея еще возможность. Потому то, что Динамо в концовке имело преимущество, это, скорее всего, австрийцы по счету играли.

– Ванат на острие атаки вообще не проявил себя.

– Это была самая худшая его игра. Ванат так и не набрал форму после чемпионата Европы, где сыграл около десяти минут. У него какой-то психологический спад, потому что он провел очень слабый матч: один удар, два единоборства, плохие открывания и отсутствие навязывания борьбы. Вообще команда начала играть только когда его заменили.

– А что можете сказать о Зальцбурге, как команде? Преобладает ли она по классу Динамо?

– Если брать перспективы, то Зальцбург повыше, потому что у них очень молодой состав. Вообще очень интересная команда. Но это, можно сказать, вторая команда Лейпцига (в преддверии матча 5-6 игроков были травмированы). Потому мне очень понравилось. И еще Зальцбург подобен сборной Австрии, которая тоже довольно уверенно играла на Евро-2024.

Они исповедуют очень интересный футбол, у нас в чемпионате никто так не играет. Игроки очень большими силами выбегают, и ты не знаешь, от кого ждать прорыва. Это такая тактика, которую сейчас демонстрируют наши ВСУ.

А еще меня удивило Динамо. Главный тренер и игроки говорили, что Зальцбург очень быстрая команда, а мы их встречали очень далеко от ворот. Тактика, выбранная Динамо, очень рискованная. Если провести аналогию с боксом, то это если ты знаешь, что у соперника нокаутирующий удар с левой, но все лезешь и лезешь под левую.

– Так и хочется сравнить этот Зальцбург с игрой Динамо Валерия Лобановского. Насколько это уместно?

– Действительно, что-то есть. Зальцбург борется за пространство в первую очередь. Очень многие тренеры ошибаются, когда говорят, что владеющий мячом владеет игрой. На самом же деле главное – владеть пространством и временем. Так Лобановский всегда и говорил.

Если у тебя есть скорость, тебе нужно пространство. А если ты хочешь иметь простор, ты должен выбегать из своей половины. То есть действовать вторым номером, но при этом владеть инициативой. В таком случае ты сам решаешь, когда команда соперника будет владеть. Так Лобановский и поступал. Его команда отдавала мяч, но владела инициативой.

– Я также отметил желание динамовцев победить, было немало эмоций, та же стычка Николая Шапаренко после первого тайма. Под руководством Мирчи Луческу киевляне, похоже, подобного не демонстрировали.

– Вообще ребята очень изменили свою ментальность на поле. Кабаев стал гораздо более агрессивным, очень уверенно играет. Те же Бражко и Попов очень прибавили. Мне кажется, что Луческу все-таки своим авторитетом сдерживал эмоции игроков, и это сказывалось на игре. Но сегодня те, кто должен был стать решающими личностями – Бражко, Попов и Ванат – они провалились.