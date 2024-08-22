  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Кардаш: Динамо на один забитый мяч наиграло - верю в киевлян в ответном матче
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кардаш: Динамо на один забитый мяч наиграло - верю в киевлян в ответном матче

Лига Чемпионов

Шансы у киевлян были

Кардаш: Динамо на один забитый мяч наиграло - верю в киевлян в ответном матче

FC Red Bull Salzburg

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Василий Кардаш поделился впечатлениями о первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевлянами и австрийским "Зальцбургом", который завершился победой гостей – 2:0.

Читайте такжеКвалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация

"Как по мне, киевляне, по крайней мере, на один забитый мяч наиграли. Более того, если бы Андрей Ярмоленко при счете 0:0 не упустил свои голевые моменты, то все могло бы закончиться в пользу динамовцев. Но сработал фактор гола: в отличие от киевлян, гости дважды забили.

Хотя, на мой взгляд, уровень игры продемонстрированный номинальными хозяевами был довольно высок. Однако все свели на нет, как коллективные, так и индивидуальные ошибки киевлян. В конце концов, и фарт в Люблине был не на стороне динамовцев. Вспомните хотя бы эпизод, когда, создавалось впечатление, мячу уже некуда деваться, как неожиданно на его пути в ворота оказывалась стойка.

Конечно, следует отдать должное молодежи "Зальцбурга" за заточенность на атаку, мобильность, попытки демонстрировать зрелищный футбол, все же, я не думаю, что в ответном матче через неделю хозяева будут чувствовать себя уверенно.

Вернуть интригу может один точный "выстрел" киевлян, а еще если его сделать в дебюте поединка. Поэтому, убежден, что в этом противостоянии еще не все закончено. Я верю в "Динамо", – рассказал Кардаш.

По теме
yellow-arrow
Федорчук: У Зальцбурга не знаешь, от кого ждать прорыва, это тактика, которую демонстрируют наши ВСУ
yellow-arrow
Когда уходит поезд. Акценты на игре Динамо с Зальцбургом
yellow-arrow
Михавко: Игроки Зальцбурга хорошо подготовлены в физическом плане, и нам было нелегко
Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев) Василий Кардаш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости