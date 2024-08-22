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Кардаш: Динамо на один забитый мяч наиграло - верю в киевлян в ответном матче
Шансы у киевлян были
FC Red Bull Salzburg
Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Василий Кардаш поделился впечатлениями о первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевлянами и австрийским "Зальцбургом", который завершился победой гостей – 2:0.
"Как по мне, киевляне, по крайней мере, на один забитый мяч наиграли. Более того, если бы Андрей Ярмоленко при счете 0:0 не упустил свои голевые моменты, то все могло бы закончиться в пользу динамовцев. Но сработал фактор гола: в отличие от киевлян, гости дважды забили.
Хотя, на мой взгляд, уровень игры продемонстрированный номинальными хозяевами был довольно высок. Однако все свели на нет, как коллективные, так и индивидуальные ошибки киевлян. В конце концов, и фарт в Люблине был не на стороне динамовцев. Вспомните хотя бы эпизод, когда, создавалось впечатление, мячу уже некуда деваться, как неожиданно на его пути в ворота оказывалась стойка.
Конечно, следует отдать должное молодежи "Зальцбурга" за заточенность на атаку, мобильность, попытки демонстрировать зрелищный футбол, все же, я не думаю, что в ответном матче через неделю хозяева будут чувствовать себя уверенно.
Вернуть интригу может один точный "выстрел" киевлян, а еще если его сделать в дебюте поединка. Поэтому, убежден, что в этом противостоянии еще не все закончено. Я верю в "Динамо", – рассказал Кардаш.
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