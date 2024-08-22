  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо потерпело свое 50-е поражение в еврокубках в домашних матчах
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо потерпело свое 50-е поражение в еврокубках в домашних матчах

Лига Чемпионов
Обновлено

Неприятный юбилей

Динамо потерпело свое 50-е поражение в еврокубках в домашних матчах

fcdynamo.com

Новина українською

В первом матче плей-офф раунда ЛЧ с "Зальцбургом" (0:2) "Динамо" потерпело свое 50-е поражение в еврокубках на своем поле.

Читайте такжеШовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено

38 раз киевляне проигрывали гостям в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 - в Кубке кубков и Лиге конференций.

Оформили динамовцы и еще один "юбилей", заработав 50-й пенальти в свои ворота.

А мяч, забитый с "точки" Мауритсом Кьергором, оказался 250-м, пропущенным украинскими клубами в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов. 142 раза мяч побывал в воротах "Динамо", 95 – "Шахтера", по 4 – "Днепра" и "Таврии", 3 – "Днепра-1", по 1 – "Зари" и "Металлиста".

По теме
yellow-arrow
Ван дер Бремпт: Это было не так просто. Динамо — хороший соперник
yellow-arrow
Защитник Зальцбурга: Мы воспользовались своим положением после первого гола
yellow-arrow
Кардаш: Динамо на один забитый мяч наиграло - верю в киевлян в ответном матче
Динамо (Киев) Зальцбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
i67 (Kyiv)
22.08.2024 в 18:39
Исходя из приведенной статьи, самым крутым украинским клубом является Ингулец, так как он не пропустил ни одного мяча. УРА!Уважаемый автор, если бы Вы все эти цифри привели параллельно с указанием проведённых матчей, было бы действительно интересно. А так получается, что Ингулец -лучший!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
i67 (Kyiv)
22.08.2024 в 18:39
Исходя из приведенной статьи, самым крутым украинским клубом является Ингулец, так как он не пропустил ни одного мяча. УРА!Уважаемый автор, если бы Вы все эти цифри привели параллельно с указанием проведённых матчей, было бы действительно интересно. А так получается, что Ингулец -лучший!
Ответить
1
0
kollerkot (Киев)
22.08.2024 в 18:51
100%! Ну напишіть де за скільки матчів, якщо за 500 то це вже не так і погано
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости