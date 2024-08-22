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Динамо потерпело свое 50-е поражение в еврокубках в домашних матчах
Неприятный юбилей
fcdynamo.com
В первом матче плей-офф раунда ЛЧ с "Зальцбургом" (0:2) "Динамо" потерпело свое 50-е поражение в еврокубках на своем поле.
38 раз киевляне проигрывали гостям в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 - в Кубке кубков и Лиге конференций.
Оформили динамовцы и еще один "юбилей", заработав 50-й пенальти в свои ворота.
А мяч, забитый с "точки" Мауритсом Кьергором, оказался 250-м, пропущенным украинскими клубами в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов. 142 раза мяч побывал в воротах "Динамо", 95 – "Шахтера", по 4 – "Днепра" и "Таврии", 3 – "Днепра-1", по 1 – "Зари" и "Металлиста".
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