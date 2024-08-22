  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Защитник Зальцбурга: Мы воспользовались своим положением после первого гола
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Зальцбурга: Мы воспользовались своим положением после первого гола

Лига Чемпионов

Зальцбург провел слаженную игру

Защитник Зальцбурга: Мы воспользовались своим положением после первого гола

скриншот

Новина українською

Защитник "Зальцбурга" Самсон Байду прокомментировал итог первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с "Динамо", в котором австрийская команда в гостях выиграла 2:0.

"Мы сыграли хорошо, показали слаженную игру, но в некоторых моментах нам не хватало последнего паса. Нам надо было воспользоваться своим положением после первого гола, что мы и сделали. Мы умеем хорошо контратаковать, это главное перед вторым матчем, у нас также хорошая оборона", – отметил Байду.

Напомним, что ответный матч противостояния состоится во вторник, 27 августа, и начнется в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Ван дер Бремпт: Это было не так просто. Динамо — хороший соперник
yellow-arrow
Динамо потерпело свое 50-е поражение в еврокубках в домашних матчах
yellow-arrow
Кардаш: Динамо на один забитый мяч наиграло - верю в киевлян в ответном матче
Динамо (Киев) Зальцбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CANAL+ Sport Austria
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости