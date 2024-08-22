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Защитник Зальцбурга: Мы воспользовались своим положением после первого гола
Зальцбург провел слаженную игру
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Защитник "Зальцбурга" Самсон Байду прокомментировал итог первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с "Динамо", в котором
"Мы сыграли хорошо, показали слаженную игру, но в некоторых моментах нам не хватало последнего паса. Нам надо было воспользоваться своим положением после первого гола, что мы и сделали. Мы умеем хорошо контратаковать, это главное перед вторым матчем, у нас также хорошая оборона", – отметил Байду.
Напомним, что ответный матч противостояния состоится во вторник, 27 августа, и начнется в 22:00.
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