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Ван дер Бремпт: Это было не так просто. Динамо — хороший соперник

Лига Чемпионов
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Австрийцы с осторожностью говорят об ответном матче

Ван дер Бремпт: Это было не так просто. Динамо — хороший соперник

фото из свободных источников

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Защитник "Зальцбурга" Игнаси Ван дер Бремпт прокомментировал итог первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с "Динамо", в котором австрийская команда в гостях выиграла 2:0.

"Конечно, это было не так просто. "Динамо" — хороший соперник, но мы сохраняли спокойствие и вошли в привычную игру. Вы видели, что мы хорошо использовали пространство, и мы были очень зрелыми, забив первый гол.

Мы пока ни в чем не уверены, так как у нас еще есть один матч, к которому нужно быть готовыми и выложиться по полной", - заявил Ван дер Бремпт.

Напомним, что ответный матч противостояния состоится во вторник, 27 августа, и начнется в 22:00.

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Источник:
РБ Зальцбург
Опубликовал: Михаил Черныш
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