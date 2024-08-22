Ван дер Бремпт: Это было не так просто. Динамо — хороший соперник

Защитник "Зальцбурга" Игнаси Ван дер Бремпт прокомментировал итог первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с "Динамо", в котором австрийская команда в гостях выиграла 2:0.

"Конечно, это было не так просто. "Динамо" — хороший соперник, но мы сохраняли спокойствие и вошли в привычную игру. Вы видели, что мы хорошо использовали пространство, и мы были очень зрелыми, забив первый гол.

Мы пока ни в чем не уверены, так как у нас еще есть один матч, к которому нужно быть готовыми и выложиться по полной", - заявил Ван дер Бремпт.