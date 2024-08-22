Леоненко: В ворота Динамо можно было ставить не один, а три пенальти

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о поражении киевлян от "Зальцбурга" (2:0) в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.

"В ворота "Динамо" можно было не один, а три пенальти назначать. Сначала Михавко рукой сыграл лежа, впоследствии толкал соперника в спину. Хорошо, что тот не упал. Если бы не удержался на ногах, то, вероятно, услышали бы свисток арбитра.

Шовковский недоволен судейством. Закономерно, но, думаю, не тем, что на Ярмоленко фол не назначили. Скорее всего, недовольство вызвано малым количеством желтых карточек. Игра была очень жесткой. Футболистов можно было успокоить предупреждениями. Он этого не сделал. Слабенький судья был. Сколько раз наступали на ноги, пальцы теперь черные будут. Не понимаю, зачем арбитров низкого уровня назначать на ключевые матчи квалификации Лиги чемпионов. По такой контактной игре вынес всего четыре предупреждения.

Грубый фол Дубинчака остался без внимания, Шапаренко можно было смело красную карточку давать. После толчка в спину была явная отмашка по лицу. Так себя вести нельзя, некрасиво очень. Это не чемпионат Украины, где все разрешается. Попадется более жесткий судья, и за такие нарушения будут наказывать удалениями.

У ворот "Динамо": два пенальти не поставили, дважды спас Бущан и два австрийцы забили. У нас одна штанга. По совокупности моментов добавляем еще один опасный момент. Получается — 2:6 в пользу гостей. "Зальцбург" победил довольно легко", - сказал Леоненко.