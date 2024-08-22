Александр Гордиенко: Динамо нужно подумать: где найти забивного форварда

Известный в прошлом украинский рефери ФИФА Александр Гордиенко, именем которого по достижении отметки в 100 матчей назван Клуб ассистентов арбитра, внимательно наблюдал за матчем плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) – "Зальцбург" (0:2). Впечатлениями о нем он поделился с корреспондентом UA-Футбола.

– Очень жаль, что в целом выглядя неплохо в этом матче, "Динамо" проиграло, – вздохнув, сказал Гордиенко. – Ведь поначалу ничего не предвещало проблем. В действиях киевлян не было никакой неуверенности, они играли в свою игру, которую мы все видели в предыдущих поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Но получилось так, что злую шутку с нашей командой сыграли ее собственные оплошности. За первую половину первого тайма трижды не лучшим образом сыграл на подступах к чужим воротам опытный Ярмоленко. Будь иначе – и вполне возможно, что первыми забили бы динамовцы. А получилось так, как очень часто бывает в футболе: не забиваешь ты – забьют тебе. Австрийская команда сумела воспользоваться грубой ошибкой центрального защитника Попова, который выдвинулся далеко вперед и обнажил свою зону. "Зальцбург" подобного не прощает - и "Динамо" уже в первом тайме пропустило. Казалось, со временем все станет на свои места и после перерыва киевская команда непременно сравняет счет, но этого не произошло. Все вышло наоборот. Стоило Караваеву неосторожно сыграть в собственной штрафной в соперничестве с игроком "Зальцбурга", как был назначен пенальти. И даже после того, как динамовцы пропустили второй раз, они продолжали упорно идти вперед. Однако с реализацией в этот вечер у команды Александра Шовковского были проблемы. Единственный нападающий Ванат явно выпадал из игры, чем в очередной раз дал почву для размышлений: где же найти забивного форварда вроде Реброва, Шевченко, Шацких? В линии атаки "Динамо" с этим катастрофическая ситуация.

– "Зальцбург" чем-то удивил?

– Австрийцы играли в свою игру. Как и ожидалось, эта команда хорошо организована, отличающаяся активностью как в обороне, так и в атаке. "Зальцбург" применял прессинг и активную игру, пытаясь заставить украинских футболистов ошибаться. Как ни прискорбно, но, несмотря на равную игру, в которой динамовцы не заслуживают нареканий, положительный результат выскользнул из их рук. Обидно, что так произошло.

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Уверен, что прокручивая в памяти тот или иной эпизод игры, наши игроки корят себя за неудачные действия. Впрочем, сейчас стоит как можно скорее забыть об этом матче, словно перевернув страницу в тетради. Нужно сосредоточиться на ответной игре, которая будет через неделю в Зальцбурге. Ничего невозможного в футболе нет, так что это следует учитывать и футболистам, и тренерскому штабу. Проанализировав игру в Люблине, Александр Шовковский и К* должны сделать необходимые выводы и выйти на ответный поединок максимально отмобилизованными и сконцентрированными. Уверен, что команда способна доказать нелогичность итогового результата в первой встрече с "Зальцбургом". Многие специалисты утверждают, что как минимум на один гол "Динамо" вчера наиграло. Такого же мнения придерживаюсь и я. Теперь все в руках самих динамовцев.

- Кто из игроков "Динамо" произвел на вас приятное впечатление во вчерашнем матче?

- В этом сезоне – как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Украины отличается уверенной игрой Кабаев. Причем приятно впечаляет стабильностью. Его действия не могли оставить равнодушным главного тренера национальной сборной Сергея Реброва, поэтому уверен, что левый полузащитник "Динамо" будет в списке игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций с Албанией и Чехией. Это же касается и быстро адаптировавшегося к динамовской игре новичка киевской команды Пихаленка. Хотелось бы отметить по вчерашней игре и Шапаренко, проделавшего немалый объем полезной работы.