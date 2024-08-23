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Федецкий: Счет неприятный, но не безнадежный. Для Динамо еще не все потеряно

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Нужно подтянуть реализацию

Федецкий: Счет неприятный, но не безнадежный. Для Динамо еще не все потеряно

Скриншот: Пряма Червона на YouTube

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Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил шансы "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "РБ Зальцбург" после поражения 0:2.

"Счет, конечно, неприятный, но не безнадежный. Уровень игры, продемонстрированный киевлянами в Люблине, дает основания надеяться, что еще не все потеряно. Созданные номинальными хозяевами голевые моменты подтверждают, что молодые защитники "РБ Зальцбург" не безгрешны, и киевляне в случае исправления прицела способны взять реванш.

Поединок в Люблине показал, что функциональная подготовка динамовцев – на высоком уровне. Поэтому очень важно подойти к повторному противостоянию психологически закаленными. Также пригодится то, что у киевлян на этот раз не будет проблем с восстановлением. Календарный матч чемпионата УПЛ с "Ворсклой" перенесен, и у динамовцев будут надлежащие условия для подготовки к матчу в Австрии.

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Выводы? В Зальцбурге киевлянам нужно действовать в привычном стиле, но постараться забить как можно скорее. Тогда интрига сразу вернется, и молодая австрийская команда может начать нервничать и ошибаться. Но киевлянам нельзя пропускать, потому что тогда задача пройти в следующий раунд значительно усложнится.

Так что можно не сомневаться, что на следующей неделе в Зальцбурге будет очень интересно", - сказал Федецкий.

Напомним, что матч "Зальцбург" - "Динамо" состоится во вторник, 27 августа, и начнется в 22:00.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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