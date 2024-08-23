Известно, сколько Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона в Лиге чемпионов

Домашние матчи нынешнего сезона в Лиге чемпионов " Шахтер ", как известно, будет проводить в немецком Гельзенкирхене на стадионе местного "Шальке" "Фелтинс-Арена".

Как подсчитало издание Bild, "Шальке" за аренду стадиона получит от донецкого клуба порядка 2 млн евро.

Если же "Шахтеру" удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов, указанная сумма увеличится.

Напомним, что "Шальке" в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге, так что с финансами у клуба не густо. Еще не так давно, как пишут местные СМИ, клуб задумывался о продаже "Фелтинс-Арены", которая виделась чрезмерно дорогой в обслуживании.

Впрочем, сейчас, благодаря стадиону, финансовые дела "Шальке" значительно улучшились. "Фелтинс-Арена" принесла неплохой доход из-за концертов, которые на ней проводились, матчей Евро-2024, а также будущих поединков "горняков" в Лиге чемпионов.