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Известно, сколько Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона в Лиге чемпионов
В этом сезоне горняки будут играть на Фелтинс-Арене
фото из свободных источников
Домашние матчи нынешнего сезона в Лиге чемпионов "
Как подсчитало издание Bild, "Шальке" за аренду стадиона получит от донецкого клуба порядка 2 млн евро.
Если же "Шахтеру" удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов, указанная сумма увеличится.
Напомним, что "Шальке" в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге, так что с финансами у клуба не густо. Еще не так давно, как пишут местные СМИ, клуб задумывался о продаже "Фелтинс-Арены", которая виделась чрезмерно дорогой в обслуживании.
Впрочем, сейчас, благодаря стадиону, финансовые дела "Шальке" значительно улучшились. "Фелтинс-Арена" принесла неплохой доход из-за концертов, которые на ней проводились, матчей Евро-2024, а также будущих поединков "горняков" в Лиге чемпионов.
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