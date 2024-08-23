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Известно, сколько Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

В этом сезоне горняки будут играть на Фелтинс-Арене

Известно, сколько Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона в Лиге чемпионов

фото из свободных источников

Новина українською

Домашние матчи нынешнего сезона в Лиге чемпионов "Шахтер", как известно, будет проводить в немецком Гельзенкирхене на стадионе местного "Шальке" "Фелтинс-Арена".

Как подсчитало издание Bild, "Шальке" за аренду стадиона получит от донецкого клуба порядка 2 млн евро.

Если же "Шахтеру" удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов, указанная сумма увеличится.

Напомним, что "Шальке" в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге, так что с финансами у клуба не густо. Еще не так давно, как пишут местные СМИ, клуб задумывался о продаже "Фелтинс-Арены", которая виделась чрезмерно дорогой в обслуживании.

Впрочем, сейчас, благодаря стадиону, финансовые дела "Шальке" значительно улучшились. "Фелтинс-Арена" принесла неплохой доход из-за концертов, которые на ней проводились, матчей Евро-2024, а также будущих поединков "горняков" в Лиге чемпионов.

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Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк)
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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amigoalex
23.08.2024 в 21:06
50 евро средний билет. что бы окупить, нужно будет 40000 билетов продать
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Комментарии 1
amigoalex
23.08.2024 в 21:06
50 евро средний билет. что бы окупить, нужно будет 40000 билетов продать
Ответить
0
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