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Кучер: Динамовцы свою энергию выбрасывают не на игру, а на злость, толкотню. Выбить мяч, с кем-то поссориться, что это?

Лига Чемпионов

Экс-тренер Металлиста раскритиковал поведение футболистов в матче против Зальцбурга

Кучер: Динамовцы свою энергию выбрасывают не на игру, а на злость, толкотню. Выбить мяч, с кем-то поссориться, что это?

Фото: СК Дніпро-1

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Александр Кучер считает, что тактические ошибки и излишняя агрессия помешали киевской команде получить положительный результат в Люблине.

"Было видно, что соперники спокойно разыгрывали, искали свой шанс, ловили киевлян на контратаках. Им этот гол очень помог. Забило бы "Динамо" первым, то игра была бы совсем другая. Затем киевляне понимали, что у них игра на выезде и хотели сократить отставание в счете. Для этого были моменты, но где-то не везло. В ответном матче будет трудно отыграться с 0:2, но это возможно.

[О чрезмерной злости футболистов] Это очень плохо, это дело Шовковского. Я думаю, он это тоже видел. Он должен с ними поговорить, рассказать, что так нельзя. Они свою энергию выбрасывают не на игру, а на злость, толкотню. Выбить мяч, с кем-то поссориться, что-то кому-то доказать, что это? Нужно выйти на поле, а потом после игры на табло посмотреть, вот там нужно показать, что у тебя есть злость".

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"Большого желания и хладнокровия не хватило в тех моментах, которые были. Видно, что ребята были заведены, хотели выиграть.

Кого-то одного нельзя винить, потому что там была ошибка за ошибкой. Далеко вытянулся Попов, вышел Михавко, нужно было закрывать зону, не дать отдать передачу, загонять соперника.

Думаю, Шовковский проанализирует тактические ошибки. От них многое зависит. Неприятно из-за этого пропускать”, – отметил экс-наставник “Днепра-1”.

За свою футбольную карьеру Кучер провел в Лиге чемпионов 51 матч.

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Источник:
Спорт NV
Опубликовал: Александр Симченко
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