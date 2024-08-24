Косырин: Ванат похож на игру бразильца Родриго из Реала

Экс-форвард "Динамо-2" и донецкого "Металлурга" Александр Косырин прокомментировал первый матч против "Зальцбурга".

"Что мне особенно понравилось в игре австрийского клуба – они умело применяют прессинг. Чаще всего по два игрока накрывали одного динамовца. А за Шапаренко следили особенно. Николай очень хочет уехать в Европу, но эта ситуация ему мешает. Что-то похожее чувствует Судаков, а раньше такое же проходил Мудрик. Все эти разговоры о заинтересованности "Ювентусом" и другими клубами негативно влияют на психику. Ему нужно показывать свой максимум в любой игре.

Попов зачем-то выбросился на соперника, его обыграли и пошла контратака гостей, завершившаяся голом. Думаю, что там должен был играть в центре поля Бражко, но никак не Попов. Да и Дубинчак мог оставить форварда гостей вне игры, а он расположился неправильно".