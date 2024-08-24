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Косырин: Ванат похож на игру бразильца Родриго из Реала
Бывший игрок Черноморца – об атаке киевлян
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Экс-форвард "Динамо-2" и донецкого "Металлурга" Александр Косырин прокомментировал первый матч против "Зальцбурга".
"Что мне особенно понравилось в игре австрийского клуба – они умело применяют прессинг. Чаще всего по два игрока накрывали одного динамовца. А за Шапаренко следили особенно. Николай очень хочет уехать в Европу, но эта ситуация ему мешает. Что-то похожее чувствует Судаков, а раньше такое же проходил Мудрик. Все эти разговоры о заинтересованности "Ювентусом" и другими клубами негативно влияют на психику. Ему нужно показывать свой максимум в любой игре.
Попов зачем-то выбросился на соперника, его обыграли и пошла контратака гостей, завершившаяся голом. Думаю, что там должен был играть в центре поля Бражко, но никак не Попов. Да и Дубинчак мог оставить форварда гостей вне игры, а он расположился неправильно".
"Что касается игры Ваната, то это не типичный центрфорвард. Ванат, для меня, похож на игру бразильца Родриго из "Реала". Тот действует на фланге атаки. Если бы полузащитники динамовцев выводили быстрого Ваната лицом к лицу с вратарем противника – это одно. Но таких передач мы не видим.
Обязательно нужно забить первым в Зальцбурге. Австрийские футболисты занервничают, это психология. Но вообще командная игра у "Зальцбурга" построена правильно. При обороне у них 8-9 игроков за линией мяча. Мне бы хотелось увидеть серию пенальти”, – заявил экс-форвард.
"Черноморская акула" закончила карьеру в 2013 году.
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