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Ответный матч ЛЧ между Зальцбургом и Динамо рассудит турецкий арбитр

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Уже работал на поединках киевлян

Ответный матч ЛЧ между Зальцбургом и Динамо рассудит турецкий арбитр

Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА на своем официальном сайте опубликовала имена арбитров, которые будут работать на ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между "Зальцбургом" и "Динамо".

Главным судьей будет турок Халил Умут Мелер. Он уже дважды обслуживал матчи "Динамо". В 2019 году киевляне в Лиге Европы дома сыграли вничью с Копенгагеном 1:1, а в 2021 в рамках группы Лиги чемпионов уступили Баварии на НСК Олимпийский 1:2.

Помогать ему на бровках будут лайнсмены Керем Эрсой и Ибрагим Чаглар Уяркан. Четвертый арбитр – Арда Кардеслер.

На VAR будут работать итальянские судьи: главный – Лука Пайретто, его ассистент – Валерио Марини.

Матч между "Зальцбургом" и "Динамо" состоится в Австрии 27 августа.

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Источник:
Офіційний сайт УЄФА
Опубликовал: Максим Кучер
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