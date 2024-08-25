Ответный матч ЛЧ между Зальцбургом и Динамо рассудит турецкий арбитр

УЕФА на своем официальном сайте опубликовала имена арбитров, которые будут работать на ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между "Зальцбургом" и "Динамо".

Главным судьей будет турок Халил Умут Мелер. Он уже дважды обслуживал матчи "Динамо". В 2019 году киевляне в Лиге Европы дома сыграли вничью с Копенгагеном 1:1, а в 2021 в рамках группы Лиги чемпионов уступили Баварии на НСК Олимпийский 1:2.

Помогать ему на бровках будут лайнсмены Керем Эрсой и Ибрагим Чаглар Уяркан. Четвертый арбитр – Арда Кардеслер.

На VAR будут работать итальянские судьи: главный – Лука Пайретто, его ассистент – Валерио Марини.

Матч между "Зальцбургом" и "Динамо" состоится в Австрии 27 августа.