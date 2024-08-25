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Арбитра, назначенного на матч Зальцбург – Динамо, зимой избили на игре чемпионата Турции
Неприятный эпизод в карьере судьи
Фото - Sky Sports
Поединок в прошлом сезоне турецкой Суперлиги между "Анкарагюджю" и "Ризеспором" (1:1) завершился скандалом.
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Президент хозяев Фарук Коджа и его помощники напали на главного арбитра Халила Умута Меллера, считая, что тот виноват в том, что команда не сумела удержать победный счет.
Он выбежал на поле и ударил арбитра по лицу, а когда судья упал, другие представители клуба несколько раз ударили его ногами. Функционер получил пожизненную дисквалификацию. Инцидент получил такую огласку, что даже пришлось останавливать чемпионат. Вторая встреча "Динамо" с австрийским грандом состоится послезавтра.
Bok çukuru bu ülke, cidden bok çukuru!#ankaragucu #farukkoca #halilumutmelerpic.twitter.com/5Vhac7YQra— Umut (@demoqrat1) December 12, 2023
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