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Зальцбург - Динамо (Киев). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Зальцбург - Динамо (Киев): Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.08.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Зальцбург - Динамо (Киев). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: x.com/RedBullSalzburg

Новина українською

Последний матч "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов? Надеемся, нет, но реальность такова, что нужно отыгрываться с 0:2 на поле "Зальцбурга". Очень непростая задача. Но в первом матче против австрийцев "Динамо" показало, что имеет потенциал. По игре киевляне точно не заслуживали такого поражения.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится во вторник, 27-го августа, в 22:00. Смотреть онлайн прямой эфир можно на видеоплатформе MEGOGO – матч покажет канал MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Зальцбург - Динамо (Київ)
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол, там состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий в реальном времени.

Также на нашем YouTube-канале будет доступна аудио-онлайн трансляция – комментарий матча в живом времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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