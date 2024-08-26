Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зальцбург - Динамо (Киев). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Зальцбург - Динамо (Киев): Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.08.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: x.com/RedBullSalzburg
Последний матч "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов? Надеемся, нет, но реальность такова, что нужно отыгрываться с 0:2 на поле "Зальцбурга". Очень непростая задача. Но в первом матче против австрийцев "Динамо" показало, что имеет потенциал. По игре киевляне точно не заслуживали такого поражения.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится во вторник, 27-го августа, в 22:00. Смотреть онлайн прямой эфир можно на видеоплатформе MEGOGO – матч покажет канал MEGOGO Футбол 1.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол, там состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий в реальном времени.
Также на нашем YouTube-канале будет доступна аудио-онлайн трансляция – комментарий матча в живом времени.
Популярное сейчас
- У Довбика все плохо. Рома — Эмполи 1:2. Видео голов и обзор матча
- Анчелотти коротко высказался о будущем Лунина
- Довбик получил одну из самых низких оценок в Роме за матч с Эмполи
- Леоненко: В ворота Динамо можно было ставить не один, а три пенальти
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО