Опыт, полный огорчений. Потуги Динамо в квалификации ЛЧ после 0:2

"Динамо" уступило "Зальцбургу" 0:2 и усложнило задачу по выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Обидно то, что "бело-синие" продемонстрировали хороший футбол, но "прогорели" на индивидуальных ошибках – как следствие, теперь австрийцы имеют довольно комфортное преимущество, от которого могут спокойно отталкиваться.

Хотя, возможно, не все решено – собственно, поэтому и пересмотрим прошлый опыт, когда киевляне находились в аналогичном положении. Удалось ли им все же преодолеть квалификацию?

7 августа 1996 года, "Рапид" - "Динамо" – 2:0, квалификация ЛЧ 1996/97

21 августа 1996 года, "Динамо" - "Рапид" – 2:4

"Рапид" всегда был одним из самых неудобных соперников киевлян на европейской арене. В начале 90-х австрийцы заставили здорово попотеть команду Анатолия Пузача (3:3, мы прошли дальше благодаря правилу выездного гола), да и в 2013-м Олег Блохин не сразу разобрался, как следует – в Вене состоялись 2:2. На НСК "Олимпийский" удалось склонить чашу весов в свою сторону (3:1), однако и здесь непросто – Терренс Бойд, нападающий "зелено-белых", открыл счет уже на шестой минуте.

В 1996-м также возникли проблемы, причем довольно логичные. "Рапид" не так давно дошел до финала Кубка обладателей кубков, проигранного "Пари Сен-Жермен" (это все равно свидетельствовало о его силе), а Йожеф Сабо натужно одолел киевский ЦСКА (1:0) и не справился с запорожским "Металлургом" (1:2). Да, был задействован экспериментальный состав, но разве это не звоночек?

И вот из столицы Австрии мы привозим 0:2 – отличились Штумпф и Гугги. Отечественная пресса методично уничтожала на страницах шведского арбитра Андерса Фриска (который, по правде, допустил грубые ошибки – мог ставить пенальти и удалить Трифона Иванова), впрочем, это не отменило того факта, что ДК недооценил ситуацию.

Если даже так, то где вендетта? Казалось бы, вы максимально заряжены, пропитаны спортивной злобой и готовы биться за результат – выходите дома и снимайте лишние вопросы. Юрий Калитвинцев повел в дебюте, но еще до перерыва "Рапид" ответил трижды – усилиями вышеупомянутого Иванова (дубль) и Дитмара Кюбауэра. На секундочку, это с Шовковским, Михайленко, Лужным, Хацкевичем, Ребровым, Леоненко в основе и Ващуком, Белькевичем и Гусиным на скамейке запасных.

Апогеем неудачи стал автогол имени Головко (досадная "срезка"); Максимов дал призрачную надежду на 77 минуте, когда сделал 2:4, а после журналисты нашли новую мишень и вдоволь "прополоскали" Сабо – критиковали за стиль правления, некомпетентность и настаивали на изменениях.

Не сказать, что вылет сильно ударил по позициям тренера – тогдашний Йожеф Йожефович промахнулся и, в конце концов, не успокоил эмоции. Продержался до ноября (успел попрощаться с кубком Украины – винницкая "Нива" оказалась лучше подготовленной), а затем Григорий Суркис объявил о возвращении Валерия Лобановского.

26 июля 2011 года, "Динамо" - "Рубин" Казань – 0:2, квалификация ЛЧ 2011/12, третий раунд

3 августа 2011 года, "Рубин" Казань - "Динамо" – 2:1

"Динамо" четыре раза мерялось силами с "Рубином" и только в одном случае оформило победу – 3:1 на групповой стадии ЛЧ 2008/09. Отборочный цикл 2011/12 вообще превратился в сплошную катастрофу – Юрий Семин задействовал Шовковского, Да Силву, Милевского, Ярмоленко, Брауна Идее, Гусева, Еременко (Шевченко остался в запасе), однако, как очевидно из контекста, получил две вкусные пощечины.

На шестой минуте ребята Курбана Бердыева разрушили все наши стартовые планы (россияне разогнали выпад, и Алан Касаев откликнулся на передачу Кристиана Нобоа), а во втором тайме Евгений Хачериди схватил Алексея Медведева за руку в штрафной, и "привёз" пенальти. Такой себе момент, однако повод был (к тому же сложилось впечатление, что рефери Давид Борбалан принял вердикт по совокупности – центрбек и до этого хамил).

На послематчевой пресс-конференции Семин принял критику на себя, сожалел о том, что пришлось заменить травмированного Горана Попова на Бадра Эль-Каддури, который в свою очередь спасовал в дуэли с Гекдениз Карадениз, и призвал не опускать голову. Только вот загвоздка – "Рубин" взял свое, перестроился в пять защитников, будто призывал "динамовцев" идти вперед, а сам терпеливо ждал, чтобы выбежать в контратаку.

"Бело-синие" попытались диктовать свои условия, даже забили (Вукоевич при розыгрыше углового стандарта попал в офсайд), но казанцы быстро расставили точки над „і“ – Касаев нанес дальний удар, СаШо отбил мяч перед собой, и этим воспользовался набегающий Владимир Дядюн.

"Динамо" не закончилось (Семин выпустил Шеву, чем немного оживил линию нападения), впрочем, глобальных сдвигов с позитивным оттенком мы не увидели – "Рубин" удвоил преимущество, расслабился, и когда Гусев ответил на 90+2, то никто не почувствовал хоть какое-то облегчение.

Суркис простил поражение, но Юрий Павлович все же не принес вожделенных трофеев, кроме Суперкубка Украины-2011 – "Шахтер" захватил инициативу на домашнем поприще, он же отправил специалиста за дверь в сентябре 2012-го.

17 августа 2022 года, "Динамо" - "Бенфика" – 0:2, квалификация ЛЧ 2022/23, раунд плей-офф

23 августа 2022 года, "Бенфика" - "Динамо" – 3:0

24-го февраля 2022-го Украина проснулась в новой реальности. Начало полномасштабной войны принесло страх, давление, неопределенность – как итог, регулярный чемпионат остановили, а кто смог, получил практику в виде выставочных поединков. Было не до футбола, а когда он вернулся, то в воздухе витала резонная мысль: в какой мы форме и конкурентны ли?

В квалификации "Динамо" оставило позади "Фенербахче" и "Штурм" (что интересно, обе победы зафиксированы в гостях). Это не подвиг, но точно факт, заслуживший награду – киевляне показали, что умеют выкручиваться в кризисные дни. Другое дело, что дальше воля жребия подбросила "Бенфику".

"Бенфику" сверхмотивированную, желающую реабилитироваться за третью строчку сезона 2021/22, готовую вкладываться для воплощения высоких целей. Во-первых, прибыл Рогер Шмидт, сразу навел порядок и направил раздевалку в правильное русло, во-вторых, менеджмент хоть и выручил на трансферах 148,5 млн. евро, однако при этом потратил 98 миллионов (лишь за Энцо Фернандеса заплатили 44,25 млн. евро).

Говорите, что хотите, но шансы Мирчи Луческу почти равнялись нулю. "Почти", потому что игра иногда дарит неожиданности, а так... Чего можно достичь с парой нападающих Беседин-Буяльский? Вот так.

"Орлы" закрыли вопрос еще до конца тайма (забили Жилберту и Гонсалу Рамуш) и спокойно поехали домой. Где также уложились в первые 45 минут – Николас Отаменди (27), Рафа Силва (40) и Давид Нерес (42) потревожили Георгия Бущана. Вопиющие промахи в защите, беда с темпом похоронили любые надежды на группу ЛЧ. Учитывая посторонние факторы, тогда не было стыдно, но все же неприятно пропускать целых пять штук.

Когда-то эта тенденция должна прекратиться. Надеемся, что это случится именно с "Зальцбургом".

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