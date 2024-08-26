Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Хорватия почти наверняка будет с бонусами благодаря Динамо (Загреб), Украина благодаря Динамо (Киев) – не факт
Анонс ответных матчей ответного раунда плей-офф
shakhtar.com
Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в основной этап Лиги Европы.
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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи раунда плей-офф запланированы на два дня – 27-е и 28-е августа.
Украина проседает и проседает в Таблице коэффициентов. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы не вылететь из топ-20. Польша уже оторвалась, Хорватия может оторваться на неделе, ведь "Динамо" (Загреб) наверняка таки возьмет шесть баллов бонуса (1.5 балла в Таблицу коэффициентов). После победы 3:0 в первом матче с "Карабахом", об этом можно говорить уверенно.
А вот насчет "Динамо" (Киев) уверенности нет. Поражение 0:2 в первом матче приблизило киевлян к Лиге Европы, за выход в основной этап которой нет бонусов. Если уж так сложится, то важно, чтобы в Лигу Европы перешла (и тоже не получила бонусов) сербская "Црвена Звезда". Первый матч "Буде-Глимту" она проиграла, но не без шансов на общий успех.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Зальцбург" (Австрия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 2:0).
- "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч – 0:3);
- "Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 1:2).
Остальные матчи
- "Галатасарай" (Турция) 22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) (первый матч – 2:3);
- "Спарта" (Чехия) 22:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 2:0).
- "Слован" (Словакия) 22:00 "Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 1:1);
- "Славия" (Чехия) 22:00 "Лилль" (Франция) (первый матч – 0:2).
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