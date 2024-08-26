ЛЧ. Хорватия почти наверняка будет с бонусами благодаря Динамо (Загреб), Украина благодаря Динамо (Киев) – не факт

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в основной этап Лиги Европы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи раунда плей-офф запланированы на два дня – 27-е и 28-е августа.

Украина проседает и проседает в Таблице коэффициентов. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы не вылететь из топ-20. Польша уже оторвалась, Хорватия может оторваться на неделе, ведь "Динамо" (Загреб) наверняка таки возьмет шесть баллов бонуса (1.5 балла в Таблицу коэффициентов). После победы 3:0 в первом матче с "Карабахом", об этом можно говорить уверенно.

А вот насчет "Динамо" (Киев) уверенности нет. Поражение 0:2 в первом матче приблизило киевлян к Лиге Европы, за выход в основной этап которой нет бонусов. Если уж так сложится, то важно, чтобы в Лигу Европы перешла (и тоже не получила бонусов) сербская "Црвена Звезда". Первый матч "Буде-Глимту" она проиграла, но не без шансов на общий успех.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 27.08.2024

"Зальцбург" (Австрия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 2:0).

Лига чемпионов. 28.08.2024

"Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч – 0:3);

"Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч – 0:3); "Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 1:2).

Остальные матчи

Лига чемпионов. 27.08.2024

"Галатасарай" (Турция) 22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) (первый матч – 2:3);

"Янг Бойз" (Швейцария) (первый матч – 2:3); "Спарта" (Чехия) 22:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 2:0).

Лига чемпионов. 28.08.2024