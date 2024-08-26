  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Хорватия почти наверняка будет с бонусами благодаря Динамо (Загреб), Украина благодаря Динамо (Киев) – не факт
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Хорватия почти наверняка будет с бонусами благодаря Динамо (Загреб), Украина благодаря Динамо (Киев) – не факт

Лига Чемпионов

Анонс ответных матчей ответного раунда плей-офф

ЛЧ. Хорватия почти наверняка будет с бонусами благодаря Динамо (Загреб), Украина благодаря Динамо (Киев) – не факт

shakhtar.com

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в основной этап Лиги Европы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи раунда плей-офф запланированы на два дня – 27-е и 28-е августа.

Украина проседает и проседает в Таблице коэффициентов. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы не вылететь из топ-20. Польша уже оторвалась, Хорватия может оторваться на неделе, ведь "Динамо" (Загреб) наверняка таки возьмет шесть баллов бонуса (1.5 балла в Таблицу коэффициентов). После победы 3:0 в первом матче с "Карабахом", об этом можно говорить уверенно.

А вот насчет "Динамо" (Киев) уверенности нет. Поражение 0:2 в первом матче приблизило киевлян к Лиге Европы, за выход в основной этап которой нет бонусов. Если уж так сложится, то важно, чтобы в Лигу Европы перешла (и тоже не получила бонусов) сербская "Црвена Звезда". Первый матч "Буде-Глимту" она проиграла, но не без шансов на общий успех.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 27.08.2024

  • "Зальцбург" (Австрия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 2:0).

Лига чемпионов. 28.08.2024

  • "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч – 0:3);
  • "Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 1:2).

Остальные матчи

Лига чемпионов. 27.08.2024

  • "Галатасарай" (Турция) 22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) (первый матч – 2:3);
  • "Спарта" (Чехия) 22:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 2:0).

Лига чемпионов. 28.08.2024

  • "Слован" (Словакия) 22:00 "Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 1:1);
  • "Славия" (Чехия) 22:00 "Лилль" (Франция) (первый матч – 0:2).

По теме
yellow-arrow
Опыт, полный огорчений. Потуги Динамо в квалификации ЛЧ после 0:2
yellow-arrow
Зальцбург - Динамо (Киев). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
Лига чемпионов Раунд плей-офф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости