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Шахтер в период матчей Лиги чемпионов будет базироваться во Львове

Лига Чемпионов
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Домашние матчи чемпионата горняки будут проводить на Арене Львов

Шахтер в период матчей Лиги чемпионов будет базироваться во Львове

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"Шахтер" на период участия в Лиге чемпионов будет базироваться во Львове, а не в Киеве, сообщает football24.ua.

Домашним для "горняков" вновь станет стадион "Арена Львов", а вот проживать команда будет в самом центре Львова в отеле "Нобилис".

"Горняки" решили вернуться во Львов, чтобы сэкономить на дороге и, как следствие, иметь больше времени на восстановление после матчей.

Напомним, домашним стадионом "горняков" в Лиге чемпионов будет Фелтинс-Арена в Гельзенкирхене, на которой выступает местный Шальке.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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