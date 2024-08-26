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Шахтер в период матчей Лиги чемпионов будет базироваться во Львове
Домашние матчи чемпионата горняки будут проводить на Арене Львов
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Домашним для "горняков" вновь станет стадион "Арена Львов", а вот проживать команда будет в самом центре Львова в отеле "Нобилис".
"Горняки" решили вернуться во Львов, чтобы сэкономить на дороге и, как следствие, иметь больше времени на восстановление после матчей.
Напомним, домашним стадионом "горняков" в Лиге чемпионов будет Фелтинс-Арена в Гельзенкирхене, на которой выступает местный Шальке.
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