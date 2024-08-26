Есть ли шансы на камбэк? Зальцбург – Динамо. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 27.08.2024

Лига чемпионов. Плей-офф раунд квалификации

Ответный матч (счет первого поединка 2:0)

27 августа, 22:00. "Ред Булл Арена" (Зальцбург)

Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)

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"Динамо" трижды в своей истории проигрывало первый поединок квалификационного раунда со счетом 0:2. После этого ни разу не проходило дальше. Более того, ответный матч также завершался поражением. Печальное начало, не правда ли? Но не в сегодняшнем случае.

Сейчас “Динамо” действительно показывает достойную игру, имеет большую поддержку болельщиков и неплохую глубину состава. Конечно же, киевляне должны играть только на победу. Обстоятельства требуют этого: терять нечего. Но получится ли это у подопечных Шовковского?

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Новости Зальцбурга

В первом матче "быки" были настоящими быками. Особенно это касается защитной линии. Центральный польский защитник Пьонтковский показал, наверное, лучшую свою игру в карьере: он выгрызал все. Очень помогла ему игра именно в родной стране. Относительно его партнеров по защите можно сказать то же самое. Разве что слева теряли Ярмоленко, но Андрей сам виноват, что не реализовывал моменты.

“Зальцбург”, как и “Динамо”, сделало паузу в чемпионате. То есть, обе команды подойдут к этой встрече в одинаковых физических кондициях. Но даже без учета несыгранного поединка – а это должен был быть матч против полного аутсайдера первенства – быки лидируют в чемпионате Австрии с максимально возможными девятью очками. В этом сезоне подопечные Лейндерса играли в Кубке и чемпионате Австрии, Лиге чемпионов. Однако не победили только однажды – в выездном поединке против “Твенте”.

Кадры хозяев

Есть определенные потери у “Зальцбурга”. Недавно приобретенный у “Ливерпуля” Кларк пока не готов играть – он в лазарете. Также там находится бывший нападающий "Шахтера" Фернандо. Им компанию составляет Кавамура, а Бланк, Гиндо и Моргалла близки к полному востоновлению. Но в этом сезоне играл только защитника Бланк – без остальных Лейндерс, как мы видим, справляется.

Новости Динамо

Много ожиданий было от киевлян перед первым матчем против “Зальцбурга”. Не меньше и опасений. В действительности сыграл второй фактор. Те, кто прекрасно проводил первоначальные матчи сезона, стали катализаторами к голам в ворота Бущана. Сначала это был Попов: рискнул, выбросился и проиграл эту рулетку, оставив зону сзади себя. А во втором голе главным фактором стала ошибочная игра от Караваева, который сфолил на пенальти. В общем водовороте событий это секундные мелочи, но ими "быки" полностью воспользовались.

Но ошибки в обороне не отменяют того факта, что атака местами хорошо действовала. Не хватало только завершения: Ванат немного потерялся, Ярмоленко вообще реализация не пошла. Андрей минимум дважды мог забивать, но подводила точность. В чемпионате Украины идет легче: два матча, две победы. И также в минувшие выходные была пауза в УПЛ – как и у "Зальцбурга" в своем первенстве. Известно одно: обе команды точно умеют хорошо играть вне поля.

Кадры гостей

Продолжает залечивать травму Дячук, также не сыграет в Зальцбурге Пономаренко. Вне игры и Шепелев, но он и так пропустил начало сезона, да и ему ищут новую команду.

Последние пять матчей Зальцбурга и Динамо

Последние пять встреч хозяев

21.08. Динамо – Зальцбург 0:2 (ЛЧ)

17.08. ЛАСК – Зальцбург 0:1 (Чемпионат Австрии)

13.08. Твенте – Зальцбург 3:3 (ЛЧ)

10.08. Зальцбург – БВ Линц 5:1 (Чемпионат Австрии)

06.08. Зальцбург – Твенте 2:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

21.08. Динамо – Зальцбург 0:2 (ЛЧ)

17.08. Карпаты – Динамо 1:3 (Чемпионат Украины)

13.08. Рейнджерс – Динамо 0:2 (ЛЧ)

09.08. Верес – Динамо 1:2 (Чемпионат Украины)

06.08. Динамо – Рейнджерс 1:1 (ЛЧ)

Личные встречи между соперниками

Однажды играли между собой команды – это было на прошлой неделе. В первом тайме забил Нене, а на старте второго с пенальти удвоил счет Чергорд. После этого цифры на табло могли изменяться как в одну, так и в другую сторону.

Ориентировочные составы на матч

"Зальцбург": Блазх – Дедич, Пьонтковский, Байду, ван дер Брэмпт – Бидструп, Капальдо, Чергорд – Нене, Ео, Глух.

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Пихаленок, Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Ставки и коэффициенты на матч Зальцбург – Динамо

Прогноз матча Зальцбург – Динамо от UA-Football

В ответном поединке против "Твенте" при счете 3:1 в свою пользу "быки" уже играли на удержание. Поэтому пропустили два гола и рисковали еще ухудшить обстоятельства. Теперь же "Зальцбург" сразу будет играть спокойно, собственно начнет, как и в первом матче. Все – в руках (или ногах) игроков "Динамо". Как они поведут игру – такой вектор она и получит. Прогноз: "Динамо" не проиграет (Кф 2,43).