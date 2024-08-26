Шовковский - о матче против Зальцбурга: Мы будем стремиться сделать все от нас зависящее

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский высказался об ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором команда 27 августа в 22:00 по киевскому времени сыграет против "РБ Зальцбурга".

- Прежде всего, хотел бы присоединиться к словам, которые только что сказал Владимир Бражко: утром мы все были нервозны из-за массированного обстрела в Украине. То, что происходит у нас в стране в течение последних десяти лет и двух с половиной лет полномасштабного вторжения России, накладывает отпечаток на все наши мысли и чувства. Мы не отделяем себя от Украины и нашего народа, хотя и находимся за границей. Это очень непросто, и дай бог, чтобы больше никто и никогда подобного не чувствовал.

Также хочу выразить безграничную благодарность нашим защитникам и защитницам за их работу, за то, что дают нам возможность играть в футбол и дарить крайне необходимые положительные эмоции. Это непросто, но мы прекрасно понимаем, что им гораздо сложнее.

- Удалось ли между первым и вторым матчем выполнить все, что вы планировали? Насколько хорошо команда готова к завтрашнему поединку?

- Мы проанализировали на холодную голову результат первого матча, сделали определенные выводы и будем стремиться делать все от нас зависящее, чтобы решить задачу, которая перед нами стоит.

- Все ли игроки готовы завтра выйти на поле? Или ни у кого нет повреждений?

- Вы, наверное, уже заметили, что с нами нет Виталия Буяльского - к сожалению, он еще после матча с "Карпатами" плохо себя чувствовал, у него поднялась температура. Поэтому, чтобы не заразить команду, он остался в Украине и из-за болезни даже не присоединился к коллективу в Люблине при подготовке к первой игре. Плюс отсутствуют Владимир Шепелев и Максим Дячук, которому сделали операцию. Кстати, с тех пор уже прошло три недели, сегодня ему уже сняли повязку, и он восстанавливается на нашей базе в Киеве. Все остальные игроки готовы выйти на поле или с первых минут, или на замену, чтобы сделать все от них зависящее для достижения результата.

- Как вам удается сконцентрироваться на футбольных матчах, учитывая события, которые сейчас происходят в Украине?

- Вы должны понимать одну вещь: как я уже говорил, мы никогда не отделяем себя от украинского народа. Сейчас крайне непростая ситуация: многие города и села остались без света, ведь удары были нанесены по критической инфраструктуре. В некоторых городах воздушная тревога длится более 15-16 часов, а на прифронтовых территориях она длится почти постоянно. Многие наши защитники являются футбольными болельщиками, они болеют за "Динамо", за другие клубы, поэтому мы стремимся сделать все возможное, чтобы подарить им хоть немного положительных эмоций, ведь это для них чрезвычайно важно. Поэтому с нашей стороны мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в рамках принципов и правил fair play достойно выступить и переломить ход этого поединка в свою пользу, независимо от того, насколько неблагоприятным для нас был результат первой игры.

- Футболистам "Динамо" завтра нужно выложиться на 200%, чтобы достичь положительного результата и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Готова ли команда показать свой максимум и превзойти соперника в желании достичь победы?

- Если быть откровенным, это лучшее, что у нас получается. Мы надеемся показать, что при любых обстоятельствах, при любой ситуации, что бы ни происходило вокруг, мы всегда будем идти до конца и стремиться сделать как можно лучше то, что мы умеем. Каким бы сложным ни было положение, мы, украинцы, никогда не будем сдаваться. Думаю, этот посыл важен для всех. Так было, когда наши спортсмены выступали на Олимпийских Играх, и, надеюсь, так будет везде и всегда.