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Бражко: Чувствую себя нехорошо, когда читаю такие новости, не находясь в Украине
Динамо готовится к ответному матчу с Зальцбургом
fcdynamo.com
Полузащитник "
- Прежде всего, я бы хотел поблагодарить наших защитников и силы ПВО, которые оберегают Украину, потому что сегодня ночью и утром был массированный обстрел нашей страны, многие города и села остались без электричества. Нужно не забывать, что страна-террорист продолжает запускать свои ракеты и дроны, чтобы убивать наших людей, детей и женщин. Сейчас вся команда мыслями с Украиной.
- Как сегодняшние события повлияли на вас лично, ваших партнеров и настроение в команде в целом?
- Когда мы за границей, все следят за новостями, ведь у ребят семьи, дети, родители находятся в Украине, поэтому мы очень переживаем. В частности, мои бабушка с дедушкой в Запорожье, поэтому я всегда спрашиваю, как они, что слышали и тому подобное. Честно говоря, чувствую себя нехорошо, когда читаю такие новости, не находясь в Украине.
- После первого матча эксперты сошлись во мнении, что результат мог быть совсем другим. Или вы сами чувствуете, что этого соперника можно победить и пройти дальше?
- В ключевых моментах первого матча мы не забили, а они реализовали свои возможности, поэтому счет 2:0 в их пользу. Но у нас были хорошие возможности, надеюсь, они будут и завтра. Нужно их реализовывать, чтобы победить в этом матче, сыграть как можно лучше и пройти дальше.
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