Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зальцбург – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Salzburg
UA-Футбол организует комментарий ответного поединка плей-офф отбора главного клубного европейского турнира между австрийским "Зальцбургом" и киевским "Динамо".
Первый матч подопечные Шовковского проиграли со счетом 0:2. Не сказать, что "Динамо" заслуживало на такие цифры на табло, тем не менее, соперник свои шансы реализовал, а Ванат и компания – нет. Сможет ли украинский гранд организовать камбэк? Или же Лига Европы – тоже хорошо? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 27 августа – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- Свен-Йоран Эрикссон смертельно болен раком. Он прощается с жизнью в стиле рок-звезды
- Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
- Неймар предложил себя Барселоне - Флик уже дал ответ
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО