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Зальцбург – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Зальцбург – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Salzburg

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий ответного поединка плей-офф отбора главного клубного европейского турнира между австрийским "Зальцбургом" и киевским "Динамо".

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Первый матч подопечные Шовковского проиграли со счетом 0:2. Не сказать, что "Динамо" заслуживало на такие цифры на табло, тем не менее, соперник свои шансы реализовал, а Ванат и компания – нет. Сможет ли украинский гранд организовать камбэк? Или же Лига Европы – тоже хорошо? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 27 августа – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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