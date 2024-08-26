Зальцбург – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий ответного поединка плей-офф отбора главного клубного европейского турнира между австрийским "Зальцбургом" и киевским "Динамо".

Первый матч подопечные Шовковского проиграли со счетом 0:2. Не сказать, что "Динамо" заслуживало на такие цифры на табло, тем не менее, соперник свои шансы реализовал, а Ванат и компания – нет. Сможет ли украинский гранд организовать камбэк? Или же Лига Европы – тоже хорошо? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 27 августа – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев