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Тренер Зальцбурга: Мы не должны просто защитить исход первого поединка

Лига Чемпионов
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Наставник поделился ожиданиями от второй игры

Тренер Зальцбурга: Мы не должны просто защитить исход первого поединка

Getty Images

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Пепейн Лейндерс заявил, что не планирует играть на удержание счета.

"Победа над "Динамо" на выезде без пропущенных мячей была для нас очень важной, но мы прошли лишь половину пути и еще ничего не достигли. Важно тщательно проанализировать первый матч и внимательно посмотреть, где нам еще предстоит улучшиться.

Ответный матч в Зальцбурге мы рассматриваем как совершенно отдельный, новый поединок, в котором мы не должны просто защитить результат первого поединка. Мы должны быть агрессивными и оставаться верны своему стилю игры”, – сообщил тренер.

Встреча стартует сегодня в 22:00.

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Источник:
LigaPortal
Опубликовал: Александр Симченко
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