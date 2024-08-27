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Тренер Зальцбурга: Мы не должны просто защитить исход первого поединка
Наставник поделился ожиданиями от второй игры
Getty Images
Пепейн Лейндерс заявил, что не планирует играть на удержание счета.
"Победа над "Динамо" на выезде без пропущенных мячей была для нас очень важной, но мы прошли лишь половину пути и еще ничего не достигли. Важно тщательно проанализировать первый матч и внимательно посмотреть, где нам еще предстоит улучшиться.
Ответный матч в Зальцбурге мы рассматриваем как совершенно отдельный, новый поединок, в котором мы не должны просто защитить результат первого поединка. Мы должны быть агрессивными и оставаться верны своему стилю игры”, – сообщил тренер.
Встреча стартует сегодня в 22:00.
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