Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 27 августа киевское "Динамо" проведет ответный матч против "Зальцбурга" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

Команда Александра Шовковского после поражения в Люблине 0:2 постарается совершить камбэк на поле соперника.

Игра пройдет на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция поединка будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25, Ответный матч

27.08.2024

Зальцбург, "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" 22:00 "Динамо"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>