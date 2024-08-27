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Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Зальцбург - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 27 августа киевское "Динамо" проведет ответный матч против "Зальцбурга" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25.
Команда Александра Шовковского после поражения в Люблине 0:2 постарается совершить камбэк на поле соперника.
Игра пройдет на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Трансляция поединка будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25, Ответный матч
27.08.2024
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" 22:00 "Динамо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
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