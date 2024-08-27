  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Зальцбург - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 27 августа киевское "Динамо" проведет ответный матч против "Зальцбурга" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

Читайте такжеЕсть ли шансы на камбэк? Зальцбург – Динамо. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 27.08.2024

Команда Александра Шовковского после поражения в Люблине 0:2 постарается совершить камбэк на поле соперника.

Игра пройдет на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция поединка будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25, Ответный матч
27.08.2024
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" 22:00 "Динамо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Зальцбург - Динамо (Київ)
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Игрок Зальцбурга: У нас отличная стартовая позиция для ответного матча с Динамо
yellow-arrow
Сабо: Если Динамо будет высоко прессинговать, то Зальцбург быстро накажет
yellow-arrow
Спарта - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.08.2024
Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости