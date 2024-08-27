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Сабо: Если Динамо будет высоко прессинговать, то Зальцбург быстро накажет

Лига Чемпионов

Йожеф Йожефович не верит в победу киевлян

Сабо: Если Динамо будет высоко прессинговать, то Зальцбург быстро накажет

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Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился своими мыслями накануне ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Зальцбурга".

- Йожеф Йожефович, букмекеры дают минимальные шансы на проход "Динамо". А какое ваше мнение?

- Я на "Динамо" не надеюсь вообще! Ну куда там?! "Зальцбург" просто намного сильнее. У австрийцев хорошая, молодая, быстрая и злая команда. Хорошего я ничего не жду.

- Но в футболе чудеса случаются. Что надо сделать "Динамо", чтобы рассчитывать на успех?

- Выиграть со счетом 3:0, но с нашей сегодняшней командой это невозможно. Если "Динамо" будет высоко прессинговать, то откроет свободные зоны, и "Зальцбург" нас быстро накажет. Но в любом случае нам нужен быстрый гол, и поэтому придется прессинговать по всему полю. Иначе ничего не будет! Австрийцы не полезут вперед, а будут выжидать на наши ошибки.

- Что можете сказать о первом матче?

- У Ярмоленко было три хороших момента, а он их профукал. Я понимаю, что он - ветеран и легенда "Динамо", но сейчас ему надо сидеть в запасе и выходить за минут 15-20 до конца матча. Ну так нельзя! На него играют, создают моменты, а он их не использует. Андрей уже потерял скорость и другие свои качества.

- Ваш прогноз на матч "Зальцбург" - "Динамо"?

- Самый оптимистичный прогноз - это ничья 1:1. Возможно, "Зальцбург" забьет первый мяч, будет заканчивать на легке и "Динамо" удастся отыграться. В победу "Динамо" я не верю совсем, - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
27.08.2024 в 09:50
Нам нужно работать над последним пасом и завершением в штрафной. Часто доходим до штрафной, дальше не знаем что делать, а когда мяч доходит до штрафной, делаем лишнее движение и теряем момент, Надеюсь мы в этом компоненте прибавим осенью
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
27.08.2024 в 09:50
Нам нужно работать над последним пасом и завершением в штрафной. Часто доходим до штрафной, дальше не знаем что делать, а когда мяч доходит до штрафной, делаем лишнее движение и теряем момент, Надеюсь мы в этом компоненте прибавим осенью
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aleks68
27.08.2024 в 10:13
ничего динамо не светит.
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