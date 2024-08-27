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Игрок Зальцбурга: У нас отличная стартовая позиция для ответного матча с Динамо
Ответный поединок уже сегодня
Фото: srv_lemur / Imago/East News
Защитник "Зальцбурга" Камиль Пентковский рассказал, что он думает об ответном матче с "Динамо" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов.
"Рад нашей победе в первом матче, потому что сыграли хорошо. И очень важно, что мы не пропустили голов. Видно было, что "Динамо" показывает хороший футбол, но мы проделали отличную работу. Теперь с нетерпением ждем ответного матча.
Наши шансы на выход в основной этап Лиги чемпионов? Мы ведем со счетом 2:0, и это отличная стартовая позиция для ответного матча. Но мы прошли только половину пути. Поэтому мы должны сохранять концентрацию и знать, как устроен футбол. Но мы играем дома и, уверен, покажем свою лучшую игру", — цитирует Пентковского KronenZeitung.
Поединок между командами состоится сегодня и начнется в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась поражением киевлян со счетом 0:2.
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