Игрок Зальцбурга: У нас отличная стартовая позиция для ответного матча с Динамо

Защитник "Зальцбурга" Камиль Пентковский рассказал, что он думает об ответном матче с "Динамо" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Рад нашей победе в первом матче, потому что сыграли хорошо. И очень важно, что мы не пропустили голов. Видно было, что "Динамо" показывает хороший футбол, но мы проделали отличную работу. Теперь с нетерпением ждем ответного матча.

Наши шансы на выход в основной этап Лиги чемпионов? Мы ведем со счетом 2:0, и это отличная стартовая позиция для ответного матча. Но мы прошли только половину пути. Поэтому мы должны сохранять концентрацию и знать, как устроен футбол. Но мы играем дома и, уверен, покажем свою лучшую игру", — цитирует Пентковского KronenZeitung.