Следующая крупная продажа Зальцбурга? Оскар Глух еще не показал против Динамо всего, что умеет

В первом матче плей-офф Лиги Чемпионов "Динамо" уступило "Зальцбургу" со счетом 0:2. И это еще при том, что не лучший матч провел один из лидеров "Ред Булл" Оскар Глух. Как раз его партнеры в атаке - Нене и Ео - отличились голом, ассистом и заработанным пенальти. Вряд ли стоит ожидать, что израильтянин долго останется без таких ТТД. Так что "Динамо" следует быть очень осторожным.

Бомбардир и ассистент

В принципе, в "Зальцбурге" ныне не хватает вингеров. Слишком многие были проданы в последние годы. Конвейер "Ред Булл" не всегда успевает выпускать новых вовремя. В предыдущем сезоне команда часто играла без ярко выраженных фланговых игроков. Потому преуспевали гибридные игроки. Такие как Глух.

Оскару всего 20 лет. В австрийском клубе он с января 2023-го года. При этом уже успел поиграть на самых разных позициях - центрального атакующего полузащитника, левого вингера, выдвинутого из трех центральных полузащитников, даже "фальшивую девятку". В этом и его сила. Его движение всегда непредсказуемо, а его замечательные скорость и дриблинг способны запутать любого соперника.

Его включают в рейтинги лучших игроков в мире в возрасте до 21-го или 23-ех лет, называют следующей крупной продажей "Зальцбурга" (а это - приличное звание в клубе, продавшем в свое время Эрлинга Холанда, Садио Мане, Доминика Собослая, Карима Адейеми, Беньямина Шешко).

По стилю он - южноамериканский игрок. С ростом 1.70, быстротой ног, желанием идти в обыгрыш, сыграть красиво. При этом обладает европейским менталитетом - взрослостью не по годам, умением мыслить, читать игру, умением работать и двигаться между линиями. Он способен и пройти плотную оборону на дриблинге, и найти умный разрезающий пас через нее.

Да и вообще он больше известен как ассистент, чем бомбардир. В "Зальцбурге" за полтора года на его счету больше ассистов, чем голов (14+22). Как и на молодежном Евро (0+2), на котором Израиль сенсационно вышел в полуфинал. В этом сезоне уже сделал два ассиста, в том числе против "Твенте" в гостях в предыдущем раунде Квалификации классным черпачком вразрез над всей обороной.

В целом в карьере он один из лучших в Европе в возрасте до 22-ух лет по ассистам, ожидаемым ассистам и пасам под удар вместе с Джамалом Мусиалой, Флорианом Виртцем, Джудом Беллингемом.

Он видит партнеров по команде, ищет их. Чем выгодно отличается от большинства современных игроков атаки.

После хет-трика в лиге против "Линца" десятого августа тренер "Зальцбурга" Пеп Лейндерс заявил: "Я очень рад, что он не только ассистирует, а и начал забивать. Он должен и способен забивать больше". Причем он забивал, играя номинально "восьмерку", хлесткими ударами низом в одно касание из центра штрафной и с ее линии, а также после "стенки" с партнером по команде и прорыва через центр.

Официальный Твиттер "Зальцбурга" призвал признать десятое августа "Международным Днем Оскара Глуха". 94 процента голосовавших поддержали. А пресса писала: "Глух излучает магию, когда владеет мячом", "гала-выступление", "невозможно снять мяч с его ноги".

И начал он сезон так успешно, несмотря на участие в Олимпиаде со сборной до конца июля. Там Израиль не вышел из группы, но Оскар забил, добив после своего нереализованного пенальти, а также заставил соперника забить в свои ворота благодаря своему стремительному прорыву с левого фланга.

Он уже забивал в Лиге Чемпионов. В предыдущем сезоне в групповом турнире на "Сан Сиро" против "Интера" подключился вторым темпом и четко пробил с линии штрафной в одно касание. А на "Да Луш" против "Бенфики" убежал в контратаку с партнером по команде, получил от него пас и забил.

Ум и боевитость

Оскар ведет карьеру разумно. Точнее, его отец. В израильском футболе уже порядком устали от родителей звездных футболистов, постоянно дающих резонансные интервью, постоянно восхваляющих своих детей. Максим, репатриант из россии и бывший футболист любительских команд в Израиле, также много разговаривает. Но вполне адекватно, взвешенно. А главное - взвешенно планирует карьеру сына.

Максим забрал его из одного из клубов после десяти минут тренировки, видя, что уровень не тот. Он отказался от "очень вкусного предложения" от того же "Динамо" Киев, когда Оскару было 13, считая, что ему не время уезжать из Израиля. Даже не захотел переводить его в хайфский "Маккаби", поскольку в Хайфу далеко ехать. При этом, когда понял, что пришло время - без колебаний послал его в Австрию.

"После выхода сборной в финал на Чемпионате Европы-U19 в 2022-ом году (на котором Оскар забил трижды и отдал два ассиста - прим.автора) нам звонили многие. "Манчестер Сити", "Ливерпуль", да кто нет?! Но для него правильным было отыграть полсезона в "Маккаби" Тель-Авив как полноценный игрок взрослой команды и потом уехать. Ехать за границу без опыта взрослой команды дома привело бы к провалу".

"Я также выбрал переход в "Зальцбург", а не в европейский Топ-клуб, потому что Оскару еще нужно развиваться, добавлять, а в "Зальцбурге" отлично умеют развивать молодежь. Прыгать сразу же в Топ-клуб было бы неправильно".

"Я не из тех, кто говорит своему ребенку, что он лучший, заслуживает играть чаще, должен играть первым. Я говорю ему бороться и завоевать игровые минуты благодаря тяжелой работе и тому, что показывает на тренировках".

Максим поначалу посылал сына на кружки карате, дзюдо. Не видя особых перспектив в футболе. И понимая, что с таким низким ростом Оскару нужно усиливаться, научиться быть цепким, выработать характер, неуступчивость. И он действительно такой. Чем выгодно отличается от большинства изнеженных израильских футболистов, говорящих, что за границей скучают по материнской еде.

А характер Оскару нужен. Поскольку еще в 17 лет в юношеской команде он был сенсацией, на него ходили смотреть, у него постоянно просили фото, автографы. А тренеры соперников извинялись перед ним за жесткую игру против него. Такое внимание легко не выдержать, легко зазвездиться. Но Оскар сделан из другого теста.

В своем дебюте во взрослой команде "Маккаби" Тель-Авив он забил хайфскому "Маккаби", извечному врагу, матчи с которым считаются Классико. В одном из первых матчей, 17-летним, он пытался отобрать мяч и исполнить пенальти. Отобрать у Итая Шехтера, бывшего игрока клубов АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1, которому уже тогда было за 30.

"Не думаю, что я чувствую какое-либо давление. Я чувствую мотивацию".

Герхард Штрубер, тренер "Зальцбурга" в предыдущем сезоне, объясняет: "Оскар - необычный игрок. Он - атакер, но также тяжело работает. И он обладает высоким футбольным интеллектом. Думаю, потому он интересен Топ-клубам Европы. Он очень быстро адаптировался к Австрийской лиге и к Лиге Чемпионов. Ему также подходит наша игра - очень агрессивная, активная, тяжелая работа против мяча".

А бывший тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штогер говорит: "Он - очень креативный игрок, и приятно смотреть на его игру. Он обладает особенным ДНК. Думаю, он перейдет в Топ-лигу зимой".

В 20 лет обязательно обещать великую карьеру невозможно, а из Австрии выходили и игроки, совершенно провалившиеся. В том числе и проданные "Зальцбургом" за большие деньги. Да и Израиль звезд не выращивает. Но Оскар - нетипичный футболист. Многогранный, не по годам взрослый. Его должно ожидать большое будущее. Болельщики "Динамо" надеются, что не ближайшее, не сегодня.

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