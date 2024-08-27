Гецко: У Динамо еще есть шанс сорвать джек-пот

Бывший нападающий сборной Украины поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Зальцбургом" и "Динамо".

- Динамовцам по большому счету, терять особо нечего, ведь они уже гарантировали себе евро кубковую осень. Как минимум, это будет Лига Европы, но могут еще сорвать джек-пот и пробиться в основную часть Лиги чемпионов. Прежде всего, все зависит от них самих.

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- Тогда уточните, что должно произойти после - 0:2 в первом матче в Люблине, чтобы в Австрии подопечные Александра Шовковского взяли реванш с нужным счетом?

- У них были надлежащие условия для подготовки к противостоянию. На стороне динамовцев - опыт, все же, "Зальцбург" - очень молодая команда и украинский клуб знает, как достичь желаемого. Прежде всего, ставка будет сделана на быстрый гол, на интенсивность, высокий прессинг. И если повезет забить, то сразу вернется интрига и возможные варианты.

- Вы сказали, если повезет забить.

- К сожалению, в Люблине были серьёзные проблемы с реализацией, вспомните, какие моменты были у Ярмоленко. А наконечник - Ванат - сдал, хотя я был уверен, что будет прибавлять. Видимо, не хватает характера. Все же, надеюсь, что Ярмоленко исправит прицел, возможно, пригодится "пушка" Пихаленка.

- Изменения в стартовом составе киевлян будут по сравнению с первым матчем в Люблине?

- Думаю, что Тымчик сыграет вместо Караваева, который еще раз доказал, что является человеком настроения, то сыграет удачно, то бездарно. А скоростные качества Тымчика будут сегодня нужны киевлянам. Появление Волошина возможно во втором тайме, когда Ярмоленко устанет, или вместо Ваната.

- Тогда напоследок, верите ли вы в проход "Динамо"?

- Очень сложный вопрос. Это мы рассматривали варианты со стороны "Динамо", но и "горожане" хотят засветиться в самом престижном европейском футбольном турнире, они хорошо обучены, заточены на атаку, хотя также не безгрешны в обороне. Поэтому, многое будет зависеть от того, кто эффективнее использует ошибки соперника. У динамовцев еще есть шансы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, но они незначительны, - сказал Гецко.