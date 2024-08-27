Саленко: Игроки Зальцбурга только и делают, что рассказывают, какое Динамо слабое

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко оценил шансы киевского клуба в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Зальцбурга".

- Хочется, конечно, чтобы наша команда попала в групповой раунд Лиги чемпионов, но решить эту задачу будет сложно. Как и в противостоянии с "Рейнджерс", нам нужно везение. Кроме того, "Динамо" необходимо продемонстрировать более скоростной футбол и лучшую реализацию.

- Но хорошая скорость, как мы увидели в первом матче с "Зальцбургом", присуща не всем подопечным Александра Шовковского...

- Что касается состава, то сейчас трудно угадать, кто выйдет на игру. Но, по моему мнению, в "старте" должны быть молодые исполнители, а более опытные помогут, когда выйдут на замену во второй половине поединка. Повторюсь, с первых минут необходима максимальная скорость.

- "Зальцбург" смог чем-то удивить вас?

- Да. Я увидел в составе этой команды очень много молодых футболистов, которые старательно цепляются за мяч, достаточно наглые, и имеют безграничное желание биться за каждый квадратный сантиметр. От еще больших неприятностей в Люблине нас спас Бущан, могло быть и хуже... К сожалению, "Динамо" так и не решило самую болезненную проблему прошлого сезона - игру в обороне.

- То есть, с таким составом "Динамо" в Лиге чемпионов нечего делать?

- Туда надо пробиваться. Но, по моему мнению, вылетать после группового этапа Лиги чемпионов, заняв четвертое место в квартете, - не лучший вариант. В крайнем случае сыграем осенью в Лиге Европы. То есть, в Австрии нужно играть на победу, однако, не расстраиваться, если придется-таки продолжить сезон в Лиге Европы, где, считаю, все для "Динамо" будет по-другому, где можно и турнирных баллов больше набрать, и каждому себя показать.

- К кому из динамовцев после первого поединка с "Зальцбургом" у вас не было претензий?

- Только к Бущану. Что касается других... Как говорил Лобановский, претензии есть ко всем и к каждому в отдельности.

- Почему Ванат на старте этого сезона играет не очень результативно?

- Дело в том, против кого играет "Динамо". В чемпионате Украины Ванату проще получить пространство и передачу в свободную зону. Одноклубникам нужно использовать его козырь - скорость. Однако, в матчах с более классными командами делать это труднее, и даже в квалификации Лиги чемпионов Ванат очень часто не получает мяч, когда это необходимо, и не имеет возможности разогнаться.

- Как начать игру в Австрии против "Зальцбурга"? Негативную разницу в два гола надо как-то ликвидировать...

- 10-15 первых минут на поле развернется битва за контроль над мячом. И динамовцам важно ее не проиграть. Важно также не раскрываться слишком на старте поединка, однако, настойчиво искать дыру в обороне "Зальцбурга".

Надеюсь увидеть на поле Бражко - здорового, а не такого, который вышел против австрийцев в Люблине... Считаю, что его дальние удары пригодятся "Динамо". Бражко умеет бить издалека - один такой точный выстрел, и все может измениться. Вера в общий успех "Динамо", конечно, есть, потому что "Зальцбург" - это же не "Барселона". Интересно, что футболисты австрийской команды после первого поединка только и делают, что рассказывают, какое "Динамо" слабое... Будет неплохо, если они в это действительно верят и, таким образом, расслабятся, - сказал Саленко.