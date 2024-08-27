Юрий Гура: В Австрии динамовцам необходимо реализовывать моменты

Один из представителей нашего тренерского корпуса, экс-рулевой "Александрии" Юрий Гура рассказал о своих ожиданиях от ответной игры киевского "Динамо" с австрийским "Зальцбургом" в плей-офф Лиги чемпионов.

- Шансы всегда есть, хотя результат первого матча для "Динамо" неутешителен, – считает специалист. – Он обязывает нашу команду забивать три мяча или хотя бы два в основное время, перенося свои возможности достичь успеха в овертайме. По крайней мере хотелось бы, чтобы так было. В Австрии подопечным Александра Шовковского нужно реализовывать свои моменты – и тогда можно рассчитывать на положительный результат. А еще необходима концентрация, особенно это касается защитников. Ведь "Зальцбург" такая команда, которая умеет использовать любой шанс. Надо, чтобы наши футболисты вышли на игру с большим желанием и стремлением победить. В первой встрече благоприятные возможности для взятия ворот у динамовцев были, однако они их не использовали.

- Для "Динамо" в ответной игре главной задачей будет забить быстрый гол или об этом речь не идет?

- Вы понимаете, что есть риск. Можно броситься вперед в стремлении забить быстрый мяч и раскрыться. А соперник таких вещей не будет прощать. По моему мнению, нужно выжидать удобного момента и его реализовывать. Но вместе с тем считаю, что "Зальцбург" идти в атаку сломя голову не будет, играя от обороны. Так что придется динамовцам думать, как ее взламывать.

– За счет чего можно это было бы сделать? Дальние удары?

- Все мы видели, как в этом сезоне за "Динамо" забивает Пихаленок. Да и Шапаренко способен поражать цель ударами издалека. Как говорят, "Если не будешь стучать в ворота, то никто тебе их не откроет". Так и в этом случае.

- "Динамо" в случае непрохождения "Зальцбурга" все равно будет гарантированно играть в еврокубковом турнире – Лиге Европы. Может быть, лучше синица в руках, чем журавль в небе?

- Имеете в виду стоит ли выложиться в ответном поединке с "Зальцбургом" и побороться за продолжение борьбы в Лиге чемпионов? Да, конечно. Лига Европы уже в кармане, а вот Лига чемпионов – это совсем другое дело – и по мотивации, и по финансовым составляющим. Да и соперники в ней гораздо солиднее, напряжение в играх тоже. Будем надеяться, что "Динамо" порадует футбольную Украину.