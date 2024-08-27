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Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко и Ванат - в старте Динамо на ответный матч с Зальцбургом
Стартовые составы команд
instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Сегодня, 27 августа, "Динамо" проведет свой ответный, выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с "Зальцбургом". В первом матче неделю назад киевляне проиграли 0:2.
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Зальцбург": Бласвих, ван дер Бремпт, Пентковски, Беду, Дедич, Биструп, Капальдо, Кьергор, Драгим, Глух, Йео
Запасные: А. Шлагер, Хамзич, Бланк, Окох, Дьямбу, Ратков, Лукич, Гурна-Дуат, Мелльберг, Доржелес, Дьяките
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Караваев, Супряга, Себальос, Биловар, Брагару, Михайленко
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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