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Карабах - Динамо Загреб. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Есть ли шансы у хозяев?

Карабах - Динамо Загреб. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

Фото: Динамо Загреб

Новина українською

"Карабах" и "Динамо" Загреб сыграют второй матч квалификации Лиги чемпионов. Неделю назад положительный результат добыли хорваты, разгромив оппонента со счетом 3:0.

Ответная игра запланирована на среду, 28-е августа. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Карабах - Динамо Загреб
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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