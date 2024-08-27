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Карабах - Динамо Загреб. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов
Есть ли шансы у хозяев?
Фото: Динамо Загреб
"Карабах" и "Динамо" Загреб сыграют второй матч квалификации Лиги чемпионов. Неделю назад положительный результат добыли хорваты, разгромив оппонента со счетом 3:0.
Ответная игра запланирована на среду, 28-е августа. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу Карабах - Динамо ЗагребСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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