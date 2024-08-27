Карабах - Динамо Загреб. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

"Карабах" и "Динамо" Загреб сыграют второй матч квалификации Лиги чемпионов. Неделю назад положительный результат добыли хорваты, разгромив оппонента со счетом 3:0.

Ответная игра запланирована на среду, 28-е августа. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.