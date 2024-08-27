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Все очень плохо. Зальцбург снова забил быстрый гол Динамо. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Хотя начали киевляне активно

Все очень плохо. Зальцбург снова забил быстрый гол Динамо. ВИДЕО

x.com/fcrbs_en

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" проводит свой ответный, выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с "Зальцбургом". В первом матче неделю назад киевляне проиграли 0:2.

Начали киевляне довольно активно, но, пропустили после первого же удара в створ.

Контратака РБ произошла на 12-й минуте, первый толковый выпад хозяев – 18-летний Адам Дагим принял мяч на правом фланге, сместился в центр (снова претензии к защитникам "Динамо", которые допустили этот проход) и пробил неотразимо для Бущана.

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1:0 и 3:0 по сумме двух матчей.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
27.08.2024 в 22:27
Ох уж эти заголовки, типа надо быть мега ученным чтобы понимать, что быки тупо сильнее на три головы, и конечно они забьют, первая игра всё показала, никаких шансов у ДК нет....Так к чему это бесконечное удивление
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
27.08.2024 в 22:27
Ох уж эти заголовки, типа надо быть мега ученным чтобы понимать, что быки тупо сильнее на три головы, и конечно они забьют, первая игра всё показала, никаких шансов у ДК нет....Так к чему это бесконечное удивление
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0
0
avatar
Вarcelinius
27.08.2024 в 22:21
Стабильность...
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