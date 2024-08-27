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Все очень плохо. Зальцбург снова забил быстрый гол Динамо. ВИДЕО
Хотя начали киевляне активно
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"Динамо" проводит свой ответный, выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с "Зальцбургом". В первом матче неделю назад киевляне проиграли 0:2.
Начали киевляне довольно активно, но, пропустили после первого же удара в створ.
Контратака РБ произошла на 12-й минуте, первый толковый выпад хозяев – 18-летний Адам Дагим принял мяч на правом фланге, сместился в центр (снова претензии к защитникам "Динамо", которые допустили этот проход) и пробил неотразимо для Бущана.
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1:0 и 3:0 по сумме двух матчей.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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