Все очень плохо. Зальцбург снова забил быстрый гол Динамо. ВИДЕО

"Динамо" проводит свой ответный, выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с "Зальцбургом". В первом матче неделю назад киевляне проиграли 0:2.

Начали киевляне довольно активно, но, пропустили после первого же удара в створ.

Контратака РБ произошла на 12-й минуте, первый толковый выпад хозяев – 18-летний Адам Дагим принял мяч на правом фланге, сместился в центр (снова претензии к защитникам "Динамо", которые допустили этот проход) и пробил неотразимо для Бущана.

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1:0 и 3:0 по сумме двух матчей.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.