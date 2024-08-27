  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ванат разобрался идеально. Динамо сравняло счет в ответном матче с Зальцбургом. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат разобрался идеально. Динамо сравняло счет в ответном матче с Зальцбургом. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Динамо сравняло счет в ответном матче с Зальцбургом

Ванат разобрался идеально. Динамо сравняло счет в ответном матче с Зальцбургом. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" сыграло свой ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с "Зальцбургом". В первом поединке неделю назад киевляне проиграли 0:2.

Начали киевляне довольно активно, но, пропустили после первого же удара в створ. На 12-й минуте 18-летний Адам Дагим сместился в центр с фланга и неотразимо дал под штангу.

Впрочем, киевляне довольно быстро этот гол отыграли – прошел дальний продольный заброс на Ваната, который разобрался идеально – подстроился и четко пробил под ддальнюю штангу

1:1 и 3:1 по сумме двух матчей к 30-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Зальцбург – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Все очень плохо. Зальцбург снова забил быстрый гол Динамо. ВИДЕО
yellow-arrow
Решающая игра. РБ Зальцбург - Динамо. Текстовая трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов
Динамо (Киев) Зальцбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости