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ЛЧ. Зальцбург – Динамо 1:1. Киевляне осенью будут играть в Лиге Европы

Лига Чемпионов
Обновлено

Безумный камбек осуществить не удалось

ЛЧ. Зальцбург – Динамо 1:1. Киевляне осенью будут играть в Лиге Европы

Getty Images

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. Плей-офф раунд квалификации

Ответный матч (счет первого поединка 2:0)

"Ред Булл Арена" (Зальцбург)

Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)

"Динамо" уходило с поля стадиона в Зальцбурге под крики "молодцы" от фанатов. Действительно, заслужили. Отыграться после 0:2 в первом домашнем матче – задача из разряда фантастики. Но киевляне попробовали.

Уже на первой минуте момент был с падением Ярмоленко в чужой штрафной. На второй – прострел с правого фланга дошел до Кабаева, но попал ему в бедро – Влад не обработал мяч должным образом.

Высокий прессинг он киевлян тоже присутствовал со старта. И сразу искали они момент для удара из любой точки. Пихаленок до 10 минуты дважды пробил из-за пределов штрафной, еще раз - Ванат. И заблокировано, и неточно.

На пятой минуте Кабаев классно открылся по флангу после передачи Шапаренко, дальше отдал в центр, а Дубинчак пробил мимо правой штанги.

Но… Но "Зальцбург" забил в первой же атаке на 12 минуте. Передача на правый фланг. Там Дубинчак проиграл борьбу Дагиму, который прорвался в штрафную зону и пробил из ее пределов в правый угол.

На 15 минуте уже Тимчика расшатал Дедич на противоположном фланге, но пробил выше. Впоследствии Ярмоленко потерял мяч возле своей штрафной и Дагима от дубля отделила лишь его неточность. А потом еще был полумомент у Ео.

"Динамо" было тяжело пробить компактную оборону соперника. Сначала у хозяев проваливались фланги, затем они стояли стеной. Однако на 29 минуте после вертикального заброса от Михавка Ванату удалось выиграть борьбу у защитника и пробить точно в правый угол. Интрига вернулась.

А дальше могла произойти вообще феерия. На 36 минуте Кабаев убежал в контратаку после углового австрийцев, уже обогнал оппонента и выбежал один на один, но затянул с ударом – Бидструп успел выткнуть мяч. К концу тайма Владислав все-таки завершил хорошую атаку "Динамо" ударом: из расстояния, левой и выше ворот.

Второй тайм активно начали австрийцы, а украинская команда пыталась перехватить инициативу. В атаку подопечные Шовковского выходили, но встречались с высоким прессингом. Очень мало времени и зон давали "быки" киевлянам в своей штрафной.

Где-то Ярмоленко пытался сыграть технично, пятой – ему не дали. Ванат пробил значительно выше, удар Шапаренко на 66 минуте из пределов штрафной подкорректировал рикошет. Близким к цели двумя минутами позже был Бражко: из-за пределов штрафной левой пробил чуть выше девяти.

Лучший момент к концу встречи создали Шапаренко и Ванат. Они двое сыграли в стеночку, Влад пятой выкатил под удар Николаю – тот пробил рядом с правой стойкой метров с 12. На 87 минуте и хозяева ответили своим моментом – здесь выручил Бущан.

Шовковский на исходе встречи выпустил даже Супрягу вместо Тимчика, но это не помогло. Атаковать было тяжело: австрийцы держали счет. А завершилось все дальним ударом Дубинчака на 90+4 минуте.

Пополнили копилку очков в таблице коэффициентов за счет сегодняшнего матча и вообще игр квалификации – это уже плюс. Теперь в Лиге Европы это достижение нужно будет превзойти.

"Зальцбург" – "Динамо" 1:1

Голы: Дагим 12 - Ванат 29

Зальцбург: Блазвих – ван дер Бремпт (Бланк 90+2), Пьонтковский, Байду, Дедич – Бидструп (Гурна Дуат 74), Капальдо (Диамбу 64), Чергорд (Нене 64) – Дагим (Ратков 74), Ео, Глух

Динамо: Бущан – Тимчик (Супргяга 82), Попов (Биловар 83), Михавко, Дубинчак – Пихаленок, Бражко (Михайленко 74), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин 67), Ванат, Кабаев (Брагара 74)

Предупреждения: Диамбу 70, Гурна-Дуат 78 – Попов 31, Михавко 32, Ванат 65, Дубинчак 78, Биловар 90+2

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Динамо (Киев) Зальцбург
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1 голосов
Комментарии
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Геродот (Винница)
28.08.2024 в 00:25
Динамо ничем не хуже, а часто и лучше выглядело, чем Зальцбург, больше владело мячом, но вот реализация была очень слабой. За всю игру - лишь один удар в створ ворот австрийцев, подали 16 угловых - никакой опасности. Хотя в каких-то моментах от киевлян отвернулся фарт. Думаю, что несмотря не вылет из ЛЧ, киевляне выглядели достойно, очки принесли в копилку украинских команд. Поэтому остается лишь пожелать динамовцам удачи в Лиге Европы.
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Комментарии 17
Геродот (Винница)
28.08.2024 в 00:25
Динамо ничем не хуже, а часто и лучше выглядело, чем Зальцбург, больше владело мячом, но вот реализация была очень слабой. За всю игру - лишь один удар в створ ворот австрийцев, подали 16 угловых - никакой опасности. Хотя в каких-то моментах от киевлян отвернулся фарт. Думаю, что несмотря не вылет из ЛЧ, киевляне выглядели достойно, очки принесли в копилку украинских команд. Поэтому остается лишь пожелать динамовцам удачи в Лиге Европы.
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Prach13 (Дрогобич)
28.08.2024 в 00:24
Дякую Шовковському,він мене приємно дивує!дякую всім футболістам які сьогодні грали!і хай по рахунку ми програли ,зато виграли на багато більше,ми перебороли себе ментально!грали впевнено ,я отримав велике задоволення від гри.
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Karamba911 (Львів)
28.08.2024 в 00:22
Є якісь малюнок гри. Як на мене за сумою двох матчів ,по грі - суперники рівні. Но чогось бракувало нашим, можливо впевненості, можливо спокою. В Зальзбурга умови при підготовці до матчу в рази ліпші, на наших хлопців як і нас усіх постійно падають ракети та дрони, що тут пояснювати. Я думаю це і було вирішальним фактором. А так СаШо створив бойову Команду. Успіхів нашим хлопцям на любому полі битви.
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Siren05 (Мариуполь)
28.08.2024 в 00:21
По качеству игры ДК у нас сейчас на первом месте. ШД в этом сезоне сейчас явно смотрится хуже. Но с реализацией надо что-то делать. При 18 ударах только 2 в створ ворот - это несерьёзно! Да и с угловыми проблема. Столько подать и ничего опасного для противника не создать - это никуда не годится. Вывод: если в ЧУ такое транжирство моментов проходит и в конце-концов ДК дожимает соперника, то в Еврокубках против серьёзных соперников наши будут пролетать, как в этом матче. Хотя в целом команде за игру зачёт, за игру не стыдно. Скорее обидно...
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Comment06 (Украина)
28.08.2024 в 00:17
Зальцбург виявився цілком по зубах для киян, але знову підвела реалізація створених моментів і безпорадність при розіграшах численних стандартів. На жаль, все було вирішено в невдалому першому матчі. Все одно, подяка киянам за пристойну чемпіоноліговську гонку і успіхів в ЛЄ. Команда під керівництвом СаШо має потенціал, прогресує, але дуже не вистачає пари нападників єврорівня і стільки ж надійних центрбеків бажано з першим пасом.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.08.2024 в 00:16
Матч не дивився, не було світла, увімкнувся (знущально) через 5 хвилин після закінчення матчу. Дякую, дуже дякую (цитата - тим гундявим голосом). Шкода, що Динамо не пройшло у групу ЛЧ, кияни були явно сильніші Зальцбурга, але таке буває, не склалось. Втім радує , що Динамо від гри до гри наочно прогресує, зараз головне не спинитись у цьому поступу під тиском негативних емоцій вибуття з ЛЧ. Отже, попри негатив вибуття, є позитив подальшого прогресу надалі.
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
28.08.2024 в 00:15
Безмежна кількість моментів за обидві гри. Не хватило ні майстерності, ні фарту.
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vorofan (Житомир)
28.08.2024 в 00:11
З того, що в нього є, Сашо витиснув все що можна, і навіть більше
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Термит (Київ)
28.08.2024 в 00:09
По грі Динамо мало перемагати. За сумою Зальцбург все ж об'єктивно сильніший. Але було не соромно. Дякую за гру!
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Батько Махно (N)
28.08.2024 в 00:03
Если бы....Много вопросов к СаШо. №1Ярмоленко! При всем уважении ко всем заслугам,сейчас это плуг!Ванат?,Попов?,Шапаренко?.Вывод по 2м матчам.ЛЕ хороший вариант. ЛЧ , вообще,ловить нечего.
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Lion Killer (Львів)
28.08.2024 в 00:06
Ти якийсь інший матч дивився. Переглянь на спокійну голову паси і гострі ситуації, які сьогодні створив Ярмола. І ДК практично в нічому цьому Зальцбургу не поступалося. Посперечався б з "в лч ВООБЩЕ нічого ловити".
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dalexx (Украина)
28.08.2024 в 00:07
Ярмоленко тричі в офсайді, не встигає за грою, якір. Попов та інші гравці основи багато помилок. Шовковський запізнився з замінами.
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download1 (huyersk)
28.08.2024 в 00:03
Такого Динамо не було років 10. Видно тренерську думку, кожен гравець знає, що робити, куди пасувати та хто де має відкритись. Бажання теж через край. Підтягнути майстерність - воно буде непереможне! Дякую ,СаШо! Перше "динамівське серце" з сучасним баченням футболу! Ванат зростає, показав, що не безнадійний. І працювати над кутовими, бо 16 кутових подали і щось не пам'ятаю загроз з них, це неприпустимо!
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Консул (Звягель )
28.08.2024 в 00:02
Треба вміти забивати, за дві гри моментів створили уйму
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жека-киев (биг виладж)
27.08.2024 в 23:58
Все шо могли, зробили. .Сьогодні сподобались всі, навіть Ванат, навіть зятьок. . . .Шось треба робити з кутовими, бо в цій грі - всі беззубі.
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dalexx (Украина)
28.08.2024 в 00:10
Зятьок переляканий, показали його вираз обличчя. Могли зробити більше. З іншим тренером. Та без Ярмоленко та ще кількох "зірок"
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жека-киев (биг виладж)
28.08.2024 в 00:19
Ці, шо в складі, зробили все шо могли. З них зараз і чарівник більшого не вижме. Багато молодих, можливо шн додадуть, якщо будуть грати з суперниками рівня РБ і Рейнджерс, але зараз - це максимум
 
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