ЛЧ. Зальцбург – Динамо 1:1. Киевляне осенью будут играть в Лиге Европы

Лига чемпионов. Плей-офф раунд квалификации

Ответный матч (счет первого поединка 2:0)

"Ред Булл Арена" (Зальцбург)

Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)

"Динамо" уходило с поля стадиона в Зальцбурге под крики "молодцы" от фанатов. Действительно, заслужили. Отыграться после 0:2 в первом домашнем матче – задача из разряда фантастики. Но киевляне попробовали.

Уже на первой минуте момент был с падением Ярмоленко в чужой штрафной. На второй – прострел с правого фланга дошел до Кабаева, но попал ему в бедро – Влад не обработал мяч должным образом.

Высокий прессинг он киевлян тоже присутствовал со старта. И сразу искали они момент для удара из любой точки. Пихаленок до 10 минуты дважды пробил из-за пределов штрафной, еще раз - Ванат. И заблокировано, и неточно.

На пятой минуте Кабаев классно открылся по флангу после передачи Шапаренко, дальше отдал в центр, а Дубинчак пробил мимо правой штанги.

Но… Но "Зальцбург" забил в первой же атаке на 12 минуте. Передача на правый фланг. Там Дубинчак проиграл борьбу Дагиму, который прорвался в штрафную зону и пробил из ее пределов в правый угол.

На 15 минуте уже Тимчика расшатал Дедич на противоположном фланге, но пробил выше. Впоследствии Ярмоленко потерял мяч возле своей штрафной и Дагима от дубля отделила лишь его неточность. А потом еще был полумомент у Ео.

"Динамо" было тяжело пробить компактную оборону соперника. Сначала у хозяев проваливались фланги, затем они стояли стеной. Однако на 29 минуте после вертикального заброса от Михавка Ванату удалось выиграть борьбу у защитника и пробить точно в правый угол. Интрига вернулась.

А дальше могла произойти вообще феерия. На 36 минуте Кабаев убежал в контратаку после углового австрийцев, уже обогнал оппонента и выбежал один на один, но затянул с ударом – Бидструп успел выткнуть мяч. К концу тайма Владислав все-таки завершил хорошую атаку "Динамо" ударом: из расстояния, левой и выше ворот.

Второй тайм активно начали австрийцы, а украинская команда пыталась перехватить инициативу. В атаку подопечные Шовковского выходили, но встречались с высоким прессингом. Очень мало времени и зон давали "быки" киевлянам в своей штрафной.

Где-то Ярмоленко пытался сыграть технично, пятой – ему не дали. Ванат пробил значительно выше, удар Шапаренко на 66 минуте из пределов штрафной подкорректировал рикошет. Близким к цели двумя минутами позже был Бражко: из-за пределов штрафной левой пробил чуть выше девяти.

Лучший момент к концу встречи создали Шапаренко и Ванат. Они двое сыграли в стеночку, Влад пятой выкатил под удар Николаю – тот пробил рядом с правой стойкой метров с 12. На 87 минуте и хозяева ответили своим моментом – здесь выручил Бущан.

Шовковский на исходе встречи выпустил даже Супрягу вместо Тимчика, но это не помогло. Атаковать было тяжело: австрийцы держали счет. А завершилось все дальним ударом Дубинчака на 90+4 минуте.

Пополнили копилку очков в таблице коэффициентов за счет сегодняшнего матча и вообще игр квалификации – это уже плюс. Теперь в Лиге Европы это достижение нужно будет превзойти.

"Зальцбург" – "Динамо" 1:1

Голы: Дагим 12 - Ванат 29

Зальцбург: Блазвих – ван дер Бремпт (Бланк 90+2), Пьонтковский, Байду, Дедич – Бидструп (Гурна Дуат 74), Капальдо (Диамбу 64), Чергорд (Нене 64) – Дагим (Ратков 74), Ео, Глух

Динамо: Бущан – Тимчик (Супргяга 82), Попов (Биловар 83), Михавко, Дубинчак – Пихаленок, Бражко (Михайленко 74), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин 67), Ванат, Кабаев (Брагара 74)

Предупреждения: Диамбу 70, Гурна-Дуат 78 – Попов 31, Михавко 32, Ванат 65, Дубинчак 78, Биловар 90+2