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Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore

Лига Чемпионов
Обновлено

Sofascore определился с оценками

Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore

redbullsalzburg.at

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 августа, "Динамо" сыграло вничью в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1).

Лучшим игроком в киевском клубе по версии Sofascore стал Николай Шапаренко. Он получил 7.7.

Украинец отдал 4 ключевых паса, преуспел в 6 удачных обводках, выиграл 1 воздушное единоборство, отдал 86% точных передач.

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Самую низкую оценку в «Динамо» получил голкипер Георгий Бущан, который пропустил 1 мяч. Sofascore поставил игроку 6.5.

Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore - изображение 1
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