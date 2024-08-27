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Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore
Sofascore определился с оценками
redbullsalzburg.at
Сегодня, 27 августа, "Динамо" сыграло вничью в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1).
Лучшим игроком в киевском клубе по версии Sofascore стал Николай Шапаренко. Он получил 7.7.
Украинец отдал 4 ключевых паса, преуспел в 6 удачных обводках, выиграл 1 воздушное единоборство, отдал 86% точных передач.
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Самую низкую оценку в «Динамо» получил голкипер Георгий Бущан, который пропустил 1 мяч. Sofascore поставил игроку 6.5.
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