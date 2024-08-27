Квалификация ЛЧ. Спарта возвращается в основной раунд впервые с сезона 2005/06

Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч

Прага. "Эпет Арена"

"Спарта" Прага - "Мальме" 2:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Хараслин 80 (пен.), Ррахмани 83

Нереализованные пенальти: Бирманчевич 19 (неточно) - Кристиансен 27 (вратарь)

"Спарта": Виндаль, Витик, Панак, Соренсен, Визнер (Пресиадо 70), Лачи, Кайринен, Ринеш, Бирманчевич, Хараслин (Красничи 88), Олатунджи (Ррахмани 70)

"Мальме": Далин, Стригер-Ларсен, Реслер (Болин 73), Янссон, Заттерстрем, Бузанелло, Пенья, Берг Йонсен (Лукили 87), Рикс (Ботхейм 59), Телин, Кристиансен (Али 73)

Предупреждения: Витик 25, Панак 45+1, Ррахмани 84 - Заттерстрем 16, Пенья 41, Кристиансен 45+3

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

С сезона 2005/06 пражская "Спарта" не играла в групповом турнире Лиги Чемпионов. С сезона 2010/11 она даже не выходила в последний раунд Квалификации. В том числе в сезоне 2014/15 вылетая от "Мальме". В предыдущем сезоне играла в Квалификации в качестве чемпиона Чехии впервые за девять лет, но вылетела от "Копенгагена". Затем, правда, пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, из-за чего ее главный тренер Брайан Приске был приглашен в "Фейеноорд". Конец проекта? Помощник Приске, также датчанин Ларс Фриис остался, стал главным и довершил начатое.

В первом матче в Мальме пражане победили со счетом 2:0, играя жестко, организованно и используя свои шансы. "Мальме" своими не воспользовался, но также выглядел сильной командой, способной создать проблемы в Праге. Он создавал. В итоге в первый час получилась вязкая игра без скоростей, почти без опасных моментов. Настоящий матч плей-офф. Еще и с драмой в виде двух нереализованных пенальти. Хозяин поля Бирманчевич после толчка Заттерстрема на Соренсене пробил выше ворот. А гостя Кристиансена (его же и сбивал Витик) остановил вратарь.

Если кто-то и создавал с игры в первом тайме, так это "Спарта". По ударам по воротам тайм она выиграла со счетом 9:2. Хараслин пробивал в Далина, последний также отбил коварный удар Ринеша, забившего в первом матче. А вот во втором тайме "Мальме" уже пытался давить. Снял центрального защитника в пользу атакера. Виндаль еле выбил мяч из-под ног Рикса, с трудом отбил удар головой Янссона. Отбил и удар экс-игрока "Днепра"-1 Бузанелло из левой части штрафной. А чехи ответили до 80-ой минуты лишь штрафным Кайринена в перекладину.

И все же сыграла замена хозяев, а не гостей. Пресиадо прорвался справа, был сбит на входе с фланга в штрафную Бузанелло. На этот раз пенальти пробивал Хараслин, и вышло очень уверенно. Затем еще и Хараслин пофинтил на левом фланге, поиздевался над защитником и прострелил Ррахмани, еще одной замене, на пустые ворота. А в добавленное время Виндаль отбил удар головой Стригера-Ларсена в упор.

Знаковое достижение "Спарты". И справедливое, ведь оказалась более мощной, более собранной и устойчивой по характеру в обоих матчах. Как и в предыдущем раунде, более сложном, против "Стяуа". А "Мальме" не доиграл, в очень многих эпизодах и в игре в целом. Еще и продажа одного из лидеров атаки Нанаси во Францию несколько дней назад, после первого матча, практически сигнализировала о капитуляции. Шведы, игравшие в последний раз в групповом турнире Лиги Чемпионов в сезоне 2021/22, в сезоне 2024/25 сыграют в Лиге Европы.