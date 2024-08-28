"Пришлось подрожать и потерпеть". Зальцбург - Динамо. Обзор послематчевой австрийской прессы

Очередной достойный матч от команды Александра Шовковского не принес желаемого результата и в итоге киевлянам придется проводить евроосень в Лиге Европы. Впрочем, стоит ли им корить себя за то, что они не смогли оформить какой-то невероятный камбэк после поражения 2:0 в первом матче? Вряд ли, ведь сам факт того, что они попробовали и действительно показали зубы, уже может хотя бы слегка утешить украинского болельщика.

Соперник был чуть выше по классу, но не выше по желанию и старанию. Впрочем, сегодня "Зальцбург" взял именно классом, сыграв спокойную для себя ничью, которая обеспечила им выход в основной этап Лиги Чемпионов. По крайней мере мы видим этот проход именно таким, а как его видят наши австрийские коллеги, которые делали свои отчеты об этой игре? Сейчас разберемся!

"Ничья с киевским Динамо выводит Зальцбург в главный еврокубок", — с таким заголовком вышло издание Liga Portal. В своем материале они поделились радостью от того, что сразу две австрийские команды будут играть в Лиге Чемпионов: "Зальцбург" присоединился к "Штурму". Впрочем, они признают, что все прошло не так контролируемо, как того хотелось: "У киевлян было больше шансов в первом тайме. Игра началась энергично, особенно со стороны украинских гостей, Динамо начало мощно и создало сразу несколько моментов на первых минутах, особенно вспоминается эпизод на 8-й минуте после углового, когда Янис Бласвич отразил удар от Андрея Ярмоленко, впрочем открыли счет именно хозяева".

"Однако Динамо не сбавило темпы после того, как неожиданно пропустило гол и уже через 17 минут они заслуженно сравняли счет: удар от Ваната не оставил никаких шансов Бласвичу", — отмечают авторы отчета. "Более того, киевляне остались такими же острыми и во втором тайме, от чего игра не переставала захватывать. И чем ближе был финальный свисток, тем больше дрожали ноги у игроков Зальцбурга, снова несколько хороших моментов у Динамо, в частности у Шапаренко, но счет удалось удержать и обеспечить себе итоговую победу".

Журналисты издания Sport.at были в восторге от того, что впервые в истории две австрийские команды будут участвовать в основной фазе Лиги Чемпионов. "Если Штурм все себе обеспечил еще в прошлом сезоне, то быкам пришлось дрожать перед 23-тысячной публикой, несмотря на победу в первом матче против Динамо со счетом 2:0".

Автор отмечает, что команда Шовковского прекрасно начала игру и заставила занервничать соперников: "В первые 10 минут на поле была только одна команда, которая продолжает страдать от войны в своей стране, они не чувствовали прессинга соперника, они просто летели, но молодой коллектив Зальцубргу снова показал свою эффективность в самый нужный момент". Также в материале признали, что проход дальше по счету получился очень уверенным, но если говорить именно о содержании игры, то вопросов остается куда больше.

"Дагим выводит Зальцбург в Лигу Чемпионов", — вот такой заголовок был в статье на сайте Laola1. Игру киевского "Динамо" они активно хвалили и охарактеризовали ее как "мужественную, атакующую и с агрессивным прессингом". Однако эффективность своей любимой команды они также выделили и в итоге назвали этот проход справедливым, несмотря на все старания украинского коллектива.

"Важно было пережить этот первый тайм и выдержать борьбу во втором", — это цитата из материала издания Nachrichten. Там также признали то, насколько сильно выглядела украинская команда, но отметили ключевую разницу сегодня: "Одна команда была преданной и чрезвычайно старательной, а другая - банально эффективнее и мастеровитее". В итоге они увидели в этой ничьей победу на классе.

Конечно, приятно, когда даже соперники признают силу украинского клуба и с уважением относятся к нашей команде после такого выступления. Впрочем было бы куда приятнее, если мы увидели команду Александра Шовковского в основном этапе Лиги Чемпионов. Австрия будет иметь сразу двух представителей в этом году, с чем мы их и поздравляем. Возможно, в следующем году и Украине удастся повторить подобное.