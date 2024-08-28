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Шовковский: Упрекнуть команду, что у нее не было желания, нельзя. Зажали соперника, но пропустили контратаку

Лига Чемпионов

Тренер Динамо выступил на пресс-конференции

Шовковский: Упрекнуть команду, что у нее не было желания, нельзя. Зажали соперника, но пропустили контратаку

Фото - Динамо

Новина українською

Александр Шовковский в последний раз пообщался с журналистами после матча ЛЧ 2024/25.

“Футболисты сегодня пытались сделать все от себя зависящее. Упрекнуть команду в том, что у нее не было желания, нельзя. Я поблагодарил ребят, они потратили очень много сил сегодня".

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"Горжусь командой, их отношением, работой. Мы стремились, старались, в начале игры зажали соперника, но снова пропустили контратаку и пропустили мяч, хотя у нас были моменты. Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться, – это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы в настоящем. Мы однозначно сделали большой шаг вперед.

Также не могу не сказать о том, как прошла ночь в Украине. Отеля, в котором команда останавливалась, когда ездила на матчи в Кривой Рог, почти не существует. Люди погибли. Это реалии нашего времени”, – сказал наставник киевлян.

В воскресенье столичный клуб будет принимать ЛНЗ в 5-м туре УПЛ.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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