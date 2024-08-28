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Роналду получит специальную награду благодаря статусу лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Рекорд Криштиану побьют нескоро

Роналду получит специальную награду благодаря статусу лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальскую легенду отметят специальной наградой за историческое достижение. На его счету 140 голов в 183 матчах главного клубного турнира Европы. Среди действующих игроков, еще выступающих на континенте, ближайший преследователь – это Роберт Левандовски (94 мяча).

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Экс-форвард "Реала" и "Манчестер Юнайтед" получит награду на церемонии жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов 2024/25, который впервые состоится в новом формате швейцарской системы.

Лионель Месси нанес 129 точных ударов и был близок к тому, чтобы превзойти достижение Роналду, если бы остался в ПСЖ или другой европейской команде, выступающей в ЛЧ.

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Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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