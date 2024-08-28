Роналду получит специальную награду благодаря статусу лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Португальскую легенду отметят специальной наградой за историческое достижение. На его счету 140 голов в 183 матчах главного клубного турнира Европы. Среди действующих игроков, еще выступающих на континенте, ближайший преследователь – это Роберт Левандовски (94 мяча).

Экс-форвард "Реала" и "Манчестер Юнайтед" получит награду на церемонии жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов 2024/25, который впервые состоится в новом формате швейцарской системы.

Лионель Месси нанес 129 точных ударов и был близок к тому, чтобы превзойти достижение Роналду, если бы остался в ПСЖ или другой европейской команде, выступающей в ЛЧ.