Лейндерс: Безумные ребята из Зальцбурга снова в Лиге чемпионов! Мы действительно заслуживаем быть там

Тренер австрийской команды Пеп Лейндерс поделился эмоциями после выхода в осеннюю стадию турнира.

“Для меня лично очень важно участвовать в крупнейшем клубном соревновании в европейском футболе. Я сказал команде, что право играть в этом соревновании нужно заслужить, и мои ребята действительно заслуживают быть там".

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"Теперь мы можем по-настоящему сосредоточиться на развитии клуба – хотим иметь возможность играть против лучших команд, чтобы показать, что мы из себя представляем. Не знаю, где будем смотреть жеребьевку в четверг, для меня главное, что мы в ней принимаем участие. Безумные ребята из Зальцбурга снова в Лиге чемпионов!”, – заявил тренер.

"Красные быки" шестой год кряду будут играть в основном раунде.