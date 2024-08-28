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Лейндерс: Безумные ребята из Зальцбурга снова в Лиге чемпионов! Мы действительно заслуживаем быть там

Лига Чемпионов

Наставник быков прокомментировал ничью, которая вывела клуб в основной этап

Лейндерс: Безумные ребята из Зальцбурга снова в Лиге чемпионов! Мы действительно заслуживаем быть там

Фото - krone.at

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Тренер австрийской команды Пеп Лейндерс поделился эмоциями после выхода в осеннюю стадию турнира.

“Для меня лично очень важно участвовать в крупнейшем клубном соревновании в европейском футболе. Я сказал команде, что право играть в этом соревновании нужно заслужить, и мои ребята действительно заслуживают быть там".

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"Теперь мы можем по-настоящему сосредоточиться на развитии клуба – хотим иметь возможность играть против лучших команд, чтобы показать, что мы из себя представляем. Не знаю, где будем смотреть жеребьевку в четверг, для меня главное, что мы в ней принимаем участие. Безумные ребята из Зальцбурга снова в Лиге чемпионов!”, – заявил тренер.

"Красные быки" шестой год кряду будут играть в основном раунде.

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Зальцбург (Австрия)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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