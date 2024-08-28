Шовковский: После неудачи в прошлогоднем выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оценил выступление команды в квалификации Лиги чемпионов.

"Мы, безусловно, проанализируем еще это выступление. Это совсем другой уровень, это матчи Лиги чемпионов. И я повторюсь, что горжусь командой, их отношением, их отношением, их работой. Мы стремились, старались, в начале игры зажали соперника, но, к сожалению, снова пропустили контратаку и пропустили мяч, хотя у нас были моменты. Безусловно, это огромный опыт, многие игроки впервые играют на международной арене, увидели, что это совсем другой уровень, высокие скорости. Это то, к чему мы стремимся в своей работе, чтобы улучшать свои действия - как индивидуальные, так и командные действия.

Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться, - это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, - это вы в настоящем. Думаю, мы однозначно сделали большой шаг вперед, и также думаю, что мы на правильном пути. Надо продолжать идти дальше.

После неудачи в прошлогоднем выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед, ну а дальше все только начинается - я уверен в этом", - приводит слова Шовковского клубная пресс-служба.