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Защитник Зальцбурга: Знали, что Динамо будет давить на нас
Австрийский клуб прошел дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Зальцбурга" Амар Дедич прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"Сейчас тяжело подобрать слова. Прекрасные 4 игры – все вполне заслужено.
Было трудно, конечно, потому что мы знали, что они будут очень давить на нас из-за результата в первой игре. Они это делали.
Но я все равно считаю, что мы хорошо защищались в течение 90 минут и заслужили проход дальше", – заявил Дедич.
Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу австрийцев. В 3-м раунде квалификации "Зальцбург" обыграл "Твенте" (2:1, 3:3).
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