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Защитник Зальцбурга: Знали, что Динамо будет давить на нас

Лига Чемпионов

Австрийский клуб прошел дальше

Защитник Зальцбурга: Знали, что Динамо будет давить на нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Зальцбурга" Амар Дедич прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Сейчас тяжело подобрать слова. Прекрасные 4 игры – все вполне заслужено.

Было трудно, конечно, потому что мы знали, что они будут очень давить на нас из-за результата в первой игре. Они это делали.

Но я все равно считаю, что мы хорошо защищались в течение 90 минут и заслужили проход дальше", – заявил Дедич.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу австрийцев. В 3-м раунде квалификации "Зальцбург" обыграл "Твенте" (2:1, 3:3).

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Источник:
Kronen Zeitung
Опубликовал: Алина Ерофеева
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