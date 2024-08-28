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Вратарь Зальцбурга: Ожидали, что против Динамо будет тяжело
Янис Бласвих подвел итоги двухматчевого противостояния с киевлянами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Зальцбурга" Янис Бласвих подвел итоги двухматчевого противостояния с "Динамо" (2:0, 1:1) в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов.
"Мы ожидали, что сегодня будет сложно. В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, но во втором "Динамо" действовало лучше, и наш прессинг был не таким эффективным.
Квалификация в Лигу чемпионов – это очень много значит для каждого игрока, который был сегодня на поле. В этом розыгрыше так много серьезных соперников, с большим количеством качественных игроков. Но нет какого-то конкретного клуба, с которым я хотел бы встретиться", – сказал Янис.
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