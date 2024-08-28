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Заховайло: Удивительный парадокс: игра у Динамо есть, а результат не достигнут

Лига Чемпионов

Киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов

Заховайло: Удивительный парадокс: игра у Динамо есть, а результат не достигнут

Фото: FC Red Bull Salzburg

Новина українською

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло дал оценку результату ответного матча киевского "Динамо" с австрийским "Зальцбургом" (0:2, 1:1) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Удалось смотреть воочию. Удивительный парадокс, игра есть, а результат не достигнут. Жаль…

"Динамо" смотрелось очень прилично. Интенсивный футбол, организованная структура, да и моментов было много. Хочу остановиться на том как "Динамо" пропустило гол. Когда игрок на уровне штрафной, смещается на большой скорости параллельно между линиями! Такой манёвр остановить невозможно. Убедился в этом в воочию. Аплодирую полузащите "Зальцбурга".

Очень сильно добавил Кабаев. В количестве передач, и владением мяча мы были сильнее. Нет реализации, а это плохо. Есть качество игры - результат придет.

Всем добра. Слава Украине!", - написал Заховайло.

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Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев) Вячеслав Заховайло
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
28.08.2024 в 10:34
В обороне как был проходной двор так и остаётся. ДК не уровень ЛЧ что там спорить. А вообще у команд ниже классом, защита должна быть на высоте. Тогда можно о чём то говорить. Пока что все очень на тоненького, но конечно лучше чем было при аферисте Луческу.
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Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
28.08.2024 в 10:34
В обороне как был проходной двор так и остаётся. ДК не уровень ЛЧ что там спорить. А вообще у команд ниже классом, защита должна быть на высоте. Тогда можно о чём то говорить. Пока что все очень на тоненького, но конечно лучше чем было при аферисте Луческу.
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Morphyk7 (Черновцы)
28.08.2024 в 09:51
Де він там парадокс бачить? 2 удари в площину - майстерності немає. В захисті діра. Все логічно
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Mіck Mars (Київ)
28.08.2024 в 09:47
Ніякого парадоксу. ДК не повинно було програти. Вони по грі, гравцям і мотивації набагато сильніше. Скорше схоже на кару від Бога. Згадайте, Суркіси голосували проти української церкви, вони хотіли не справжню - москвоську. От і результат. Бог таке не прощає, та й діди з села теж.
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