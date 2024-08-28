Заховайло: Удивительный парадокс: игра у Динамо есть, а результат не достигнут

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло дал оценку результату ответного матча киевского "Динамо" с австрийским "Зальцбургом" (0:2, 1:1) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Удалось смотреть воочию. Удивительный парадокс, игра есть, а результат не достигнут. Жаль…

"Динамо" смотрелось очень прилично. Интенсивный футбол, организованная структура, да и моментов было много. Хочу остановиться на том как "Динамо" пропустило гол. Когда игрок на уровне штрафной, смещается на большой скорости параллельно между линиями! Такой манёвр остановить невозможно. Убедился в этом в воочию. Аплодирую полузащите "Зальцбурга".

Очень сильно добавил Кабаев. В количестве передач, и владением мяча мы были сильнее. Нет реализации, а это плохо. Есть качество игры - результат придет.

Всем добра. Слава Украине!", - написал Заховайло.