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Чемпион Турции остаётся без ЛЧ. Галатасарай - Янг Бойз 0:1. Видео голов и обзор матча

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Закономерный вылет

Чемпион Турции остаётся без ЛЧ. Галатасарай - Янг Бойз 0:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Галатасарай" потерпел домашнее поражение от "Янг Бойза" в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Единственный гол за гостей забил в конце встречи Алан Виржиньюс.

Напомним, первый матч завершился со счётом 3:2 в пользу швейцарского коллектива.

Таким образом, "Янг Бойз" второй сезон подряд сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, а "Галатасарай" отправится покорять Лигу Европу.

Ответный матч заключительного раунда плей-офф квалификации ЛЧ

26 августа. Стамбул, "Рамс Парк"

"Галатасарай" - "Янг Бойз" 0:1 (первый матч - 2:3)

Гол: Виржиньюс 87

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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