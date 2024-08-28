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Чемпион Турции остаётся без ЛЧ. Галатасарай - Янг Бойз 0:1. Видео голов и обзор матча
Закономерный вылет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" потерпел домашнее поражение от "Янг Бойза" в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Единственный гол за гостей забил в конце встречи Алан Виржиньюс.
Напомним, первый матч завершился со счётом 3:2 в пользу швейцарского коллектива.
Таким образом, "Янг Бойз" второй сезон подряд сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, а "Галатасарай" отправится покорять Лигу Европу.
Ответный матч заключительного раунда плей-офф квалификации ЛЧ
26 августа. Стамбул, "Рамс Парк"
"Галатасарай" - "Янг Бойз" 0:1 (первый матч - 2:3)
Гол: Виржиньюс 87
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