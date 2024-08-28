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"Нельзя снимать таких игроков". Милевский раскритиковал Шовковского за замены в матче с Зальцбургом

Лига Чемпионов

Экс-форвард - о вылете киевлян из квалификации Лиги чемпионов

"Нельзя снимать таких игроков". Милевский раскритиковал Шовковского за замены в матче с Зальцбургом

Фото: УНИАН

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал ничью киевлян с "Зальцбургом" (1:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Даже во втором матче нельзя снимать таких игроков, как Ярмоленко, Бражко. Как когда-то говорил один тренер нельзя убирать таких игроков, даже если они уже ходят. Ярмоленко очень опасен и даже если он будет просто ходить, то этим уже будет забирать внимание защитников. Вот, что я имею в виду.

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Я не хочу кому-то чего-то советовать, но есть моменты, которые ты понимаешь с возрастом. Нельзя менять Ярмоленко, если бы он не устал. Его нельзя менять, потому что он может в любой момент выполнить своей левой и забить. Это опасно для защитников и для "Зальцбурга". Я смотрел всю игру. Все старались, как могли. Нет слов - просто молодцы", - сказал Милевский в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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Артем Милевский Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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zubrenok1956 (житомир)
28.08.2024 в 10:49
Міля - це твій особистий погляд, але ще є таке поняття, як результат; Ярмола втомився, у Бражка травма, а результат потрібен?! -тим паче є довга лава запасних; а ось, як ТШ вибрав тактику на гру і 11 гравців і зробив вчасні заміни оце звертає на себе увагу; сам ШОВ натякнув, що швидкості у команди недостатньо при переході в атаку і прийнятті рішень; про гол австріяк теж все зрозуміло - це постійна біль захисту і невміння грати у відборі і пресингу; а напад не знає де ворота суперника і що їх потрібно у кожній атаці обстрілювати; поки що ось так
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Комментарии 3
zubrenok1956 (житомир)
28.08.2024 в 10:49
Міля - це твій особистий погляд, але ще є таке поняття, як результат; Ярмола втомився, у Бражка травма, а результат потрібен?! -тим паче є довга лава запасних; а ось, як ТШ вибрав тактику на гру і 11 гравців і зробив вчасні заміни оце звертає на себе увагу; сам ШОВ натякнув, що швидкості у команди недостатньо при переході в атаку і прийнятті рішень; про гол австріяк теж все зрозуміло - це постійна біль захисту і невміння грати у відборі і пресингу; а напад не знає де ворота суперника і що їх потрібно у кожній атаці обстрілювати; поки що ось так
Ответить
1
0
storm_ua (Николаев)
28.08.2024 в 10:47
О плять....алкаш вышел из запоя. Команда нанесла 1 удар в створ ворот, один Карл....за весь матч блин.....Какой ещё вариант у тебя кроме замен, алканафт ты несчастный. И это мы должны были отыграть 2 гола. О чём ты миля..иди похмелись лучше
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Kondor (Веселе)
28.08.2024 в 10:44
На ікону моляться. Її ніхто не повинен чіпати.
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