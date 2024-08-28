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"Нельзя снимать таких игроков". Милевский раскритиковал Шовковского за замены в матче с Зальцбургом
Экс-форвард - о вылете киевлян из квалификации Лиги чемпионов
Фото: УНИАН
Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал ничью киевлян с "Зальцбургом" (1:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"Даже во втором матче нельзя снимать таких игроков, как Ярмоленко, Бражко. Как когда-то говорил один тренер нельзя убирать таких игроков, даже если они уже ходят. Ярмоленко очень опасен и даже если он будет просто ходить, то этим уже будет забирать внимание защитников. Вот, что я имею в виду.
Я не хочу кому-то чего-то советовать, но есть моменты, которые ты понимаешь с возрастом. Нельзя менять Ярмоленко, если бы он не устал. Его нельзя менять, потому что он может в любой момент выполнить своей левой и забить. Это опасно для защитников и для "Зальцбурга". Я смотрел всю игру. Все старались, как могли. Нет слов - просто молодцы", - сказал Милевский в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.
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