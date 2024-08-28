Автор гола в ворота Динамо оценил выход Зальцбурга в групповой турнир ЛЧ

Нападающий "Зальцбурга" Адам Дагим прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Забить гол в Лиге чемпионов - это мечта, которая осуществилась. Я всегда буду помнить, как помогал команде в квалификации – для меня это просто удивительно – мечта сбылась. Я так счастлив и так благодарен, и я горжусь собой.

Мы все хотим играть против самых больших клубов, но в моей голове всегда есть"Барселону». Реал Мадрид", большие стадионы, великолепная атмосфера, "Бавария"... все большие сцены!", - приводит слова футболиста оифициальный сайт УЕФА.