Олег Саленко: Для Динамо Лига Европы – то, что надо, пусть там себя покажут

Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко для UA-Футбол прокомментировал игру "Зальцбург" - "Динамо" в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов, закончившуюся со счетом 1:1. По сумме двух матчей "Динамо" вылетело в Лигу Европы (1:3).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Многие специалисты не верили в благополучный итог выхода "Динамо" в основной раунд Лиги чемпионов. Какой результат вы ожидали?

- Так и предполагал. Ставил на ничью. Мой прогноз оправдался. "Зальцбург" играл на ничью. Во втором тайме не было нигде моментов. А у "Динамо" на данный момент нет сил, чтобы прибавить. До игры говорил, для "Динамо" Лига Европы – то, что надо, пусть там себя и покажут. Счет 1:1 на выезде — это позитивный результат.

- Пока это их уровень?

- "Динамо" смотрелось хорошо, есть игра, значит, будет перспектива. В Лиге Европы тоже собираются приличные команды: "Рома", "Лацио", "Манчестер Юнайтед". Там они пройдут прекрасную обкатку, наберутся опыта.

- В первом матче "Зальцбург" играл намного сильнее, но в этой игре они смотрелись неубедительно.

- Австрийцы вышли играть по результату, не было стремления сокрушить соперника с первых минут. "Динамо" первые 10 минут смотрелись интересно, предложив хозяевам прессинг и агрессию. Вот если бы играть так всю игру, тогда можно было бы рассчитывать на положительный результат. Во втором тайме не было ни одного момента ни у одних ворот.

- У Шапаренко был прекрасный шанс забить на 83-й минуте и возродить интригу.

- Один момент. Видимо, нужно создать 3-4, чтобы забить. Австрийцы выждали натиск киевлян, и в первом же подходе к воротам забили.

- "Зальцбург" навязал, - особенно во втором тайме, - "динамовцам" свою игру: не спеша, играя умеренно, сбивая темп. "Динамо" попалось на такую игру.

- Их устраивал счет 1:1, а у нас не было сил, чтобы включится, прибавить в темпе. Посмотрите, Ярмоленко подсел, нужно было его заменить раньше, но менять равноценно пока не на кого. Те, кто вышли, не усилили игру.

- Когда Дагим забивал в ворота "Динамо", он был в окружении пяти игроков защиты. Значит, есть проблема защитных порядков.

- Когда он забивал, в штрафной "Динамо" было семь игроков. В таких случаях нужно играть не по позициям, а по игрокам. Есть правило - пустое место не забивает, а забьет кто-то, котороого нужно перекрывать. Видна проблема в игре один в один. Опять Дубинчак, как и в игре с "Рейнджерсом", проиграл левую ногу соперника, дал пройти и ударить. Нужно работать и совершенствоваться, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок.

- Ну, хоть Ванат порадовал забитым мячом. Этот гол поможет ему приобрести уверенность.

- Он должен играть так постоянно и стабильно. Хорошо открылся в коридор, получил отличный пас от Михавко, протащил и забил. Это игра нападающего. Я бы отметил, что два защитника слишком растянулись между собой, образовав широкий коридор для Ваната. Как видим и у "Зальцбурга" есть проблемы в защите.

- В целом, несмотря на вылет, у "Динамо" виден прогресс в игре. Согласны?

- Да. В шести матчах предварительного этапа, команда смотрелась интересно. Видна уже выучка, как выходить из под-прессинга соперника, как самим прессинговать и быстрый выход из обороны в атаку. Нужно еще поработать над реализацией моментов, и в индивидуальной игре защитников. Игра "Динамо" нравится. Можно смотреть с оптимизмом в будущее.